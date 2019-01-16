管中閔被彈劾 趙少康：欲加之罪何患無辭！

2019年01月16日 17:13 中時電子報 丁世傑

監察院15日出其不意以7比4彈劾管中閔，趙少康認為，管中閔到底犯了甚麼滔天大罪？這是「欲加之罪，何患無辭！」管中閔當國發會主委，為國發會爭權益，呼籲重視國家經濟建設，那又怎樣？有什麼問題？

趙少康在《趙少康觀點》指出，目前馬英九提名的監委還有16位，民進黨只有11位，這中間有鬼。按照監察法，彈劾第一次開會至少要有13位監委，監察院通知的時候，不會告訴監委要彈劾誰，通知是按照座位排，譬如說1到13位，中間若有委員說過年到了出國等等，就請假，就補弟14位，有2個請假就補到第15位。

趙少康表示，支持彈劾的監委中，6個是蔡英文提名，有一個是馬英九提名的。這次彈劾有5個監委請假，都是馬系監委，有2個來不及補，所以本來是13位開會，只剩11位。民進黨6個通通出席，一個也沒請假，等於國民黨監委被擺一道。趙少康說，照理馬英九提名監委不應該跑票，這就是國民黨、民進黨最大不同，民進黨佔優勢時吃乾抹盡，國民黨提名的委員都不護航，自以為要獨立公正判斷，甚至自動棄守，沒有戰鬥力，可不可惡？

至於管中閔到底犯了甚麼滔天大罪？趙少康引用監察院說法，管中閔就是替雜誌寫專欄，每個月5萬元，先預扣5千元即10％所得稅，每半年再付2萬5，有點獎金的意思，總共65萬。趙少康表示，官員寫文章的很多，尤其寫財經社論，又有理論基礎，又有經驗，這是甚麼滔天大罪？也不是貪汙作奸犯科。

支持彈劾的監委說，第一個是「長期」，第二是「匿名」。不過趙少康指出，社論社評都是不具名的，趙少康質疑，「匿名」是甚麼罪？也說不出道理，用筆名不行嗎？

而彈劾管中閔會不會影響他台大校長職位？趙少康指出，理論上不會。因為監察院談後以後要送到司法院「公懲會」，若是現任政務官，就是申誡或撤職，但管中閔現在已經不是現任政務官，這是在羞辱管中閔。至於台大反管師生到時候會不會喊管中閔下台？後續還會再發展！

趙少康認為，這是「欲加之罪，何患無辭！」就是要整你，而且都集結好了，出其不意打擊管。趙少康也認為，管中閔當國發會主委，為國發會爭權益，那又怎樣？國發會就是以前的小內閣，當然希望社會重視國發會，重視國家的經濟建設，有甚麼問題？

(中時電子報)