官校出身陳滄江挺黃埔 「蔣公」肖像高掛競選總部

2019年01月16日 17:17 中時 李金生

陳滄江在競選總部精神抖擻高唱陸軍官校的校歌。（李金生攝）

陳滄江強調，「一日黃埔、終身黃埔」他以官校生為榮。（李金生攝）

民進黨立委劉世芳以凍結預算手段，逼陸軍官校改校歌，不但國防部不認同，也有校友建議募捐支援陸官校慶。早年就讀空軍官校，也曾在陸官接受入伍生訓練的金門立委補選參選人陳滄江今（16）日響應捐款1萬元，並高唱校歌表達聲援立場。

因不滿民進黨脫離民意，在去年8月31日退黨的陳滄江說，民進黨應努力做好兩岸關係和拚經濟才對，卻不停搞這些枝枝節節的小事，本末倒置作法讓人失望，因此他要以實際行動，傳達對陸官校歌歷史背景和傳統的尊重。

立委劉世芳以陸官校歌前3句「怒潮澎湃、黨旗飛舞、這是革命的黃埔」中的「黨旗飛舞」，是黨國不分，開民主倒車，而針對陸軍司令部教育訓練業務原列8333萬7000元業務費，提案凍結333萬7000元，待陸軍官校修改校歌，並向立法院外交國防委員會報告經同意後始得動支，引發社會議論及陸官校友強烈反彈。

陳滄江說，他在空軍幼校畢業後，曾於1974年在陸軍官校受訓半年，迄1977年因為要協助身障寡母撐起家計及照顧弟妹，而以肄業生身分離開空軍官校，但他一直感念當時空軍官校長官及同學對他的疼愛，讓他順利取得空軍官校肄業證書，進而補修完大學學位，以及後來順利修讀碩、博士學位。

陳滄江表示，他對陸軍官校與校歌，都有很深的感情與認同，因此如果陸官接受捐贈，他將響應並捐1萬元，支援陸官創校95周年校慶活動經費。

陳滄江的競選總部在金城車站旁，金城鎮公所的正對面，走進去即可見到1面大幅青天白日滿地紅國旗，還有數10年歷史的蔣中正總統遺像及「永懷領袖」標語。

陳滄江強調，他經常性出席金門軍校同學聯誼會，與過去3軍同袍建立深厚革命情感，「一日黃埔、終身黃埔」他以官校生為榮，希望將愛國精神表現在競選總部的整體意象，而爭取軍公教警消勞人員退休年金權益，也將是他進軍立法院後要推動的主要政見之一。

(中時 )