靈鷲山關懷濕地保護大金塔 點萬盞燈愛地球

2019年01月16日 17:11 中時 王揚傑

靈鷲山生命和平大學冬季實驗班師生在仰光大金塔前點燈。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山開山住持心道法師在仰光大金塔，念祈禱文，祈願地球永續生存、世界平安。（靈鷲山佛教教團提供）

心道法師率生命和平大學師生在仰光大金塔前禪修靜坐。（靈鷲山佛教教團提供）

心道法師長期以來重視並主張「愛地球、愛和平」的全球靈性生態教育。（靈鷲山佛教教團提供）

心道法師帶著近50名生命和平大學師生參觀勃固萌韻吉濕地野生動物保護區。（靈鷲山佛教教團提供）

心道法師帶領近50名生命和平大學師生，參訪緬甸最古老，具有百年歷史的仰光大學。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山仰光生命和平大學冬季實驗學校緊鑼密鼓展開課程，近日安排參訪生態溼地、仰光和巴利大學，並到仰光著名世界七大奇景之一的大金塔，點了一萬盞燈，為災難的地球和世界和平祈福，希望善耕一方沃土，匯聚全球善緣。

近年來，生態危機已是地球上最殘酷的現狀，極端氣候、物種滅絕，環境嚴重汙染更是浩劫不斷，靈鷲山開山住持心道法師長時間重視並主張「愛地球、愛和平」全球靈性生態教育，心道法師說，世界是「多元共生、相濟相存」的生命共同體，盼以宗教覺醒人心的良善靈性循環，以人心改變地球磁場，恢復自然生態，讓地球平安、人類永續生存。

心道法師帶著近50名生命和平大學師生參觀的勃固萌韻吉濕地野生動物保護區（DepartureforMoeYunGyiwetlandsMoeYunGyi），2004年經政府認定為緬甸第一塊保留的溼地保護區，核准建設溼地生態觀光，每月吸引5000人次觀光，也提供當地許多就業機會。2005年簽署國際溼地協議，期限50年，推動自然生態保護的永續發展。

緬甸駐台辦事處代表明佑特說，300多種野生植物、昆蟲生物都聚集在此溼地，每年成群候鳥從西伯利亞南飛來，也選擇在這兒避冬棲息，在大自然生態中，看見人與環境和動植物之間的互濟共生，感受大自然和眾生共存共榮，心道法師選擇在緬甸創建生命和平大學，一定百分之百支持並協助師父的創校理念和所有付出。

緬甸一直保有最原始的佛陀法教，是佛國的淨土，信仰即生活，仰光是宗教中心，更是處處有佛的足跡，心道法師帶著全球各地的生命和平大學師生，到仰光大金塔，繞著金塔點萬盞燈祈福，並用鮮花製作兩座「LoveEARTH」＆「LovePEACE」花塔，帶領大家念祈禱文、禪修、禮佛祈福，體驗大金塔純淨的能量氛圍，慈悲的心道法師在13日農曆十二月初八日，南無釋迦牟尼佛成道日就到大金塔，最接近佛陀的地方繞塔、禮佛、點燈，祈求一切眾生平安吉祥，點亮自心的光明，更希望綿延古今的智慧，指引生命的善念與願行，走向不變的覺醒道路。

參訪的仰光大學是緬甸最古老的大學，有百年歷史了，校訓是真理和忠誠；國立巴利大學全以佛學為主，校長鳩摩羅尊者(AshinBhddantaKumara)對這所著名的僧伽大學費心良多，心道法師積極興辦教育、培育人才，也就是希望不分國家、地域、種族、宗教，藉由教育翻轉念頭和生命，形成並落實全球性「愛地球、愛和平」的社會運動。

(中時 )