硬擋高雄鳳梨銷陸!？ 馬英九嗆蔡英文：你做不到嘛

2019年01月16日 17:12 中時電子報 邱珮畇

收購價每公斤剩5元 500名農民怒砸鳳梨。(報系資料照)

前總統馬英九（右）到高雄大樹區探視「鳳梨伯」林益，並端起一盤切好的鳳梨，邀請現場媒體、民眾享用。(中央社資料照)

蔡總統元旦上午發表「2019新年談話」，針對兩岸關係提出「四個必須」，其中一點主張「必須是政府跟政府所授權的公權力機構坐下來談」，被解讀成要卡藍營縣市長登陸談合作。前總統馬英九今天受訪嗆中央，若大陸想買高雄的鳳梨，「你不准嗎?做不到嘛」。

蔡英文總統元旦上午發表「2019新年談話」，針對兩岸關係提出「四個必須」，包括必須正視中華民國台灣存在事實、必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式來處理雙方歧異、必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。

前總統馬英九今天上午接受電台專訪表示，22個縣市有15個縣市是藍營執政，都支持九二共識。蔡英文的做法只是想拉住不喜歡九二共識的選民。有多少人因為蔡英文否定九二共識，生意做不成，「貨出不去，人進不來。」

主持人問馬英九，蔡英文元旦談四個必須，「第四個必須」感覺是要警告15個縣市首長，兩岸政策是我決定，不要以為扛著九二共識大贏了就可以為所欲為。現在的政府到底該如何去回應九合一大選的失敗?

馬英九表示，為什麼15個藍營縣市為什麼急著想與大陸發展貿易關係，因為被中央卡住了嘛!沒有辦法。馬英九舉例，像高雄鳳梨伯之前為什麼鳳梨滯銷賣不到大陸，因為他當時是活在一個民進黨執政的高雄市，現在高雄市長換人了，問題應該不大了。

馬英九說，這種情況下，老百姓在想什麼?我不管誰執政，關心的是貨要能賣出去，假使中央政府說不行，這個要由中央決定，但當大陸希望能買高雄的鳳梨，「你不准嗎?做不到嘛!」，形勢比人強。從這角度來看，這時候中央不應該在那邊耍他的權威，而是該跟地方好好商量，找出一個合作之道，否則他這一年會很難過。

(中時電子報)