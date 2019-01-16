劉以豪登Netflix 《極道千金》飾古怪巨星

2019年01月16日 17:21 時報周刊 張毓琪

劉奕兒(左)飾演個性剽悍的黑道千金。Netflix提供

娛樂平台Netflix原創華語影集《極道千金》日前於台灣正式開拍，除了找來被譽為「台灣流行文學首席代表」且以《六弄咖啡館》展現驚人編導才華的作家導演吳子雲一同開發此部原創作品，演員陣容更網羅創下去年全台最佳華語電影票房紀錄《比悲傷更悲傷的故事》劉以豪擔綱男主角，與《報告老師！怪怪怪怪物！》中表現亮眼的劉奕兒共同領銜主演。《極道千金》將在台北、高雄等地取景，是Netflix繼《罪夢者》後第二部在台灣投資拍攝的華語原創影集。

吳子雲表示：「我是一個故事工作者，過去你可能接觸過我的文學、音樂與電影作品，而這次的全新的影集作品則是一個嶄新層次的挑戰，我非常期待與Netflix這樣的全球夥伴共同創作，激發出意想不到的化學反應。」Netflix亞洲區內容開發總監ErikaNorth補充，「我們非常期待將《極道千金》這部獨樹一幟的愛情故事，分享給更多全球觀眾。」

男女主角劉以豪加上劉奕兒的新鮮組合，尚未開拍就已引起眾多粉絲關注。劉以豪跳脫過往形象，首次飾演個性隨和卻帶點古怪的偶像巨星，他說：「當初在看劇本時就被角色的獨特性格逗得啼笑皆非，接下來很期待這個角色和Netflix、吳子雲導演碰撞出的火花。」劉奕兒則是飾演追求夢想與愛情的女保鑣，將在《極道千金》中展現多場動作場面的戲碼，是個同時需要體力與演技的表演挑戰。她表示非常期待這個充滿挑戰的角色，並在開拍前已開始接受特訓，希望能在劇中一展好身手。

《極道千金》故事敘述一個從小就在黑道爸爸庇蔭下長大的女孩安琪（劉奕兒飾演），長相甜美卻個性剽悍，因為喜歡上當紅巨星徐逸航（劉以豪飾演），不顧老爸的反對，決定成為與徐逸航傳出緋聞的女星-凌雲的貼身保鑣，一心只希望能與偶像近距離接觸。

(時報周刊)