南屯國小小朋友 7-ELEVEN上工去

南屯國小二年級小朋友16日體驗7-ELEVEN小小店長，在7-ELEVEN叔叔的指導下，學習收銀。（黃國峰攝）

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南屯國小二年級小朋友16日體驗7-ELEVEN小小店長，在7-ELEVEN阿姨的指導下，學習整理貨架。（黃國峰攝）

叮咚！歡迎光臨！南屯國小二年級小朋友16日進駐台中市南屯區新豐功門市的7-ELEVEN體驗小小店長，穿著小制服的小店長們，跟著阿姨店員學習，體驗便利商店的工作來學習服務與付出，7-ELEVEN門市變成了孩子們的學習的教室。

穿著「小七」的制服的南屯國小二年級小朋友們，個個張著好奇的眼睛，在7-ELEVEN阿姨、叔叔的帶領之下學習面對顧客的禮儀應對、清點貨物、補貨，把貨架整理得整整齊齊，也站上收銀台「嗶一聲！」擔任收銀員，一切都很新奇，體驗了在課堂上學不到的知識。

中市南屯國小14至17日在台中市南屯區新豐功門市的7-ELEVEN舉辦二年級學生「小小店長體驗營」的活動，將小朋友們帶離教室，走入社區，從實際體驗便利商店的工作來學習服務與付出。

南屯國小校長蔡承憲表示，有體驗就會有感受。「小小店長體驗營」對於學生來說是一個很有趣的體驗活動，結合十二年國教的核心素養課程，寓教於樂的方式讓學生自己去察覺、去發現，進而內化成自己的生活經驗。認識不同職業的工作內容，建立學生的生活能力更是這個活動的主要目的，感謝家長會副會長林佳慶的介紹，感謝新豐功門市提供給南屯國小的學生這麼棒的體驗活動。

(中時 )

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