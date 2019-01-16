迎金豬年加強春安 通霄警分局列3大主軸

迎接熱鬧金豬年到來，苗栗縣通霄警分局為加強重要節日安全維護工作，16日召開協調會，以治安平穩、交通順暢、民眾安心為3大主軸。（巫靜婷翻攝）

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通霄警分局長鄭鴻文會中表示，春安工作期間，警方將加強防搶、防竊、反詐騙、取締酒後駕車及春節交通疏導等工作。（巫靜婷翻攝）

迎接熱鬧金豬年到來，苗栗縣通霄警分局為加強重要節日安全維護工作，16日上午10時邀集轄內通霄、苑裡、西湖3鄉鎮公所、各級民意代表、地方機構與人士，在分局4樓禮堂召開「2019年加強重要節日安全維護工作協調會」，分局長鄭鴻文強調，治安平穩、交通順暢、民眾安心為工作3大主軸。

協調會由鄭鴻文主持，苑裡鎮長劉秋東、通霄鎮長陳漢志、西湖鄉公所課員、縣議員陳品安、張顧礫、張可欣、苑裡鎮代表會主席洪晃琦、各級機關學校、金融機構主管、民間企業暨分局各組、隊、中心、分駐（派出）所所長等出席參加。

鄭鴻文向轄內士農工商宣導安全維護工作，他指出，1月28日22時起至2月11日24時止，為期15天，各金融機構現金流量大，鄉親尾牙聚餐機會頻繁，警方除加強防搶、防竊、反詐騙、取締酒後駕車及春節交通疏導等工作，也要求所屬警察同仁務必積極落實3大工作主軸，18日將辦理金融機構防搶演練，提升自衛意識。

鄭鴻文指出，3大工作主軸分別為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，召集鄉親合力維護地方和諧，會中民眾針對轄區治安、交通及為民服務區塊，集思廣益提出良好建言，民間與公家機關相互配合，在安全祥和的氣氛中，迎接「金豬報喜」到來，過好新年。

(中時 )

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