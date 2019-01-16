曾文水庫1月降雨量僅1毫米 南水局呼籲節約用水

2019年01月16日 17:34 中時 李其樺

去年11月起全台進入枯水期，曾文烏山頭水庫今年1月迄今降雨量僅1毫米，僅占往年平均降雨量1成，幾乎零進帳；不過南區水資源局表示，目前大台南地區供水正常，足以支應民生用水至今年汛期來臨前，但是也呼籲民眾節約用水。

南水局統計去年10月迄今，南部地區平均降雨量約為歷年同期2成左右，其中曾文烏山頭水庫去年12月降雨量僅3毫米，今年1月迄今降雨量更只有1毫米，相較往年1月同期平均降雨量26毫米，可說僅有零星進帳。

南水局副局長鄒漢貴指出，目前南部各地區水情穩定正常，其中南化水庫蓄水量6752萬噸、蓄水率72％，曾文烏山頭水庫合計蓄水量37886萬噸、蓄水率64％，相比去年1月曾文烏山頭水庫蓄水量3億萬噸，足足多出7千多萬噸的用水。

鄒漢貴表示，去年6月曾文水庫蓄水率一度跌到僅剩2％，使得南部水情緊張；去年下半年曾文水庫進行提升增加庫容工程，由滿水位227公尺增為230公尺，可增加5500萬立方公尺的蓄水量，目前曾文烏山頭水庫蓄水量充足，應不會重演去年缺水情況。

鄒漢貴表示，扣除嘉南大圳一期稻作所需2億3千萬噸灌溉用水，曾文烏山頭水庫剩下1萬5千噸蓄水量足以供應大台南地區民生及工業用水至7月汛期來臨，若今年3、4月清明時節能獲得降雨補充，水情更安全無虞。

(中時 )