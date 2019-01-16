民進黨中生代大團結 卓榮泰：戰門團隊很快會發揮戰力

2019年01月16日 17:34 工商 崔慈悌

民進黨黨主席卓榮泰、黨祕書長羅文嘉、行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦今天在中常會後與媒體談話，中生代龍頭宣示團結並會全力「站在大師兄旁邊」，未來也會找由初衷和理想，讓戰門團隊很快會發揮戰力，將人民的信任一點一滴找回來。

卓榮泰擔任民進黨主席之後今天首次舉行中常會，為表達力挺態度，鄭文燦等人都親自出席，會後四人與媒體閒話家常，新任秘書長羅文嘉笑說，與另外三人都是2、30年未見面，看著肚子已愈來愈不堪，外觀上改變，內在也改變，他自己變的敦厚了一點。

鄭文燦看著新聞中心表示，這裡是他當年擔任發言人時佈置和設計的，包括台灣前輩畫家的複製畫、創黨元老照片都是他去找的，他還透露，當年蔡英文剛接黨主席時，問他黨部有多少錢？他發現是負債兩億元，為了籌錢也才有小英便當、到便利超商進行小額捐款等發想。

鄭文燦舉出當年的艱辛情況，蔡還曾跑去問前主席籌錢的方法，結果前主席給了一句話「政黨的生命在人民，錢不重要」，尤其是選舉年，7月選完，8月「吊鼎」（無米之炊），民進黨是這樣一步步走過來。

他說，現在「人民信任一點一滴流失，也要一點一滴找回來，這很重要」。從政就是對這塊土地帶來正面價值，「身材可以變，理想不能變。」他說，大家都有宣示未來要站在大師兄卓榮泰身邊，不會讓他孤單，會做他的後盾「包娶包生」，還要「包飼大漢」。

卓榮泰則以當年創黨時，謝長廷還拿了一張白紙記下要做的事項，深怕哪天被抓走來不及交待，當年這樣的危險，但如今選個黨主席「喝咖啡就決定了」，這就是個進步。

儘管上任前沒有心理準備，但他宣示，戰門團隊很快會發揮戰力，功能取向的團隊會很快起來，延續30年前的創黨精神和理想。

陳其邁則透露，羅文嘉決定接任黨內秘書長一職時曾傳簡訊通知他說「我答應回黨部了，一個火坑的概念」，陳其邁則回應，「是火爐」，因為火坑一下就掛了，火爐是煎熬，慢慢折磨，還對羅文嘉說「希望你耐磨得住，加油，你是我們最強的一個」羅文嘉則回應，「死豬不怕開水燙，無欲則剛」。

陳其邁說，大家不斷提醒自己的，就是那句「不忘初衷」，還引用電視劇琅琊榜的其中一句台詞「問題在朝廷，答案在江湖」，強調現在最重要的，就是到江湖把人心找回來。

媒體形容陳其邁擔任蘇貞昌副手，可扮演與總統蔡英文之間的「潤滑劑」，陳其邁則說，卓榮泰將會是「黏著劑」，「我們一定會更團結」。

羅文嘉表示，希望各界看到他們遊進大海的姿態，與各界的互動也像大海一樣悠遊自在，無窮無盡，他們4人只是個開始，希望搭起橋梁和平台，更多人一起來。

(工商 )