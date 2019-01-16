藍委主張加重虐童罰則 虐童致死者最高處死刑

2019年01月16日 17:36 中時 楊佳穎

對於近來兒虐事件頻傳，國民黨立委王育敏16日指出，主因在於目前的社會安全網仍有漏洞，除了社工人力缺額高，各權責機關的分工不明確、對未成年小爸媽的追蹤機制也未落實，才會導致悲劇發生。她也提出5項訴求，主張加重虐童罰則，虐童致死者最高處以死刑，以捍衛兒童生命權，維護司法正義。

繼新北市男童為買肉圓沒加辣遭父毆打後，台南又爆發虐童致死案，引發各界關注。根據衛福部統計資料，2016年兒少保護通報個案有5萬4597人、個案死亡數為127人，而2017年通報個案也有5萬9912人、個案死亡數155人，2018年Q1、Q2則有2萬9211件個案通報。

王育敏16日也在臉書指出，近日全台接連發生多起父母、托育人員虐待兒童案件，令人震驚、痛心，而兒虐事件之所以層出不窮，主因在於目前的社會安全網仍有漏洞。經統計，直至去年11月止，社工人力缺額仍高達549人，根本不足以提升高風險家庭訪視頻率，及落實對弱勢兒童的關懷、照顧工作；另外，各權責機關分工不明確、對未成年小爸媽的追蹤機制也未落實，才導致悲劇發生。

王育敏進一步提出5項訴求，首先，應檢討並強化社會安全網，盡速補足社工人力；同時提出《兒童及少年福利與權益保障法》第54條修正案，將6歲以下弱勢兒童預警篩檢機制入法，落實預警篩檢及查訪機制，並強化各部會資料庫的勾稽比對，以大數據來掌握弱勢兒童與高風險家庭。

王育敏也說，嬰幼兒照顧應透明化，將要求政府相關單位必須建置不適任托育及教保人員資料庫，提供民眾查詢，並加強主管機關、機構或幼兒園的查證義務，強化托育人員品質，讓機構內照顧情形更透明化，以利監督。

另外，王育敏還主張設置兒少專責機構，以強化兒少業務推動，健全我國兒少保護機制；而虐童罰則也應加重，虐童致死者最高處以死刑，以捍衛兒童生命權，維護司法正義。

(中時 )