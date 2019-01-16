藍委主張加重虐童罰則 虐童致死者最高處死刑

國民黨立委王育敏。（翻攝王育敏臉書）

友善列印
中時

對於近來兒虐事件頻傳，國民黨立委王育敏16日指出，主因在於目前的社會安全網仍有漏洞，除了社工人力缺額高，各權責機關的分工不明確、對未成年小爸媽的追蹤機制也未落實，才會導致悲劇發生。她也提出5項訴求，主張加重虐童罰則，虐童致死者最高處以死刑，以捍衛兒童生命權，維護司法正義。

繼新北市男童為買肉圓沒加辣遭父毆打後，台南又爆發虐童致死案，引發各界關注。根據衛福部統計資料，2016年兒少保護通報個案有5萬4597人、個案死亡數為127人，而2017年通報個案也有5萬9912人、個案死亡數155人，2018年Q1、Q2則有2萬9211件個案通報。

王育敏16日也在臉書指出，近日全台接連發生多起父母、托育人員虐待兒童案件，令人震驚、痛心，而兒虐事件之所以層出不窮，主因在於目前的社會安全網仍有漏洞。經統計，直至去年11月止，社工人力缺額仍高達549人，根本不足以提升高風險家庭訪視頻率，及落實對弱勢兒童的關懷、照顧工作；另外，各權責機關分工不明確、對未成年小爸媽的追蹤機制也未落實，才導致悲劇發生。

王育敏進一步提出5項訴求，首先，應檢討並強化社會安全網，盡速補足社工人力；同時提出《兒童及少年福利與權益保障法》第54條修正案，將6歲以下弱勢兒童預警篩檢機制入法，落實預警篩檢及查訪機制，並強化各部會資料庫的勾稽比對，以大數據來掌握弱勢兒童與高風險家庭。

王育敏也說，嬰幼兒照顧應透明化，將要求政府相關單位必須建置不適任托育及教保人員資料庫，提供民眾查詢，並加強主管機關、機構或幼兒園的查證義務，強化托育人員品質，讓機構內照顧情形更透明化，以利監督。

另外，王育敏還主張設置兒少專責機構，以強化兒少業務推動，健全我國兒少保護機制；而虐童罰則也應加重，虐童致死者最高處以死刑，以捍衛兒童生命權，維護司法正義。

(中時 )

民進黨中生代大團結 卓榮泰：戰… 韓國瑜北上拜訪企業 二廠商願持…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。