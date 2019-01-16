就是針對陸！印擬砸900億 邊境建44條戰略道路

2019年01月16日 17:36 中時電子報 馮英志

才剛在陸印邊界建成最長鐵路橋後，印度又有新動作恐會牽動兩國關係！印度政府計畫砸2104億盧比（近新台幣918億元）在陸印邊境增建44條重要戰略道路，確保兩國一旦戰事發生時，印方軍事部屬與後勤補給能立即到位。

印度計畫在陸印邊境建立44條重要戰略道路，皆分布在與中國大陸有主權爭端的地區。

根據印第一大報《印度時報》13報導，印度中央公共工程部最新報告指出，政府將在陸印邊境建立44條重要戰略道路建設，總長約2100公里。這些戰略要道皆分布在與中國大陸有主權爭端的地區，如阿魯納查省（Arunachal Pradesh，中國稱為藏南地區）、錫金、查摩與克什米爾省（Jammu and Kashmir）、北阿坎德省（Uttarakhand）和喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）等地。目前這份報告已送交印度內閣安全委員會，等待批准。

印度中央公共工程部表示，一旦陸印邊境開戰，這些戰略道路可以確保印度軍隊快速動員。這份計畫出爐時，中國大陸也正在兩國邊境建立道路。去年陸印的錫金邊界正因印度阻止陸方修建公路，導致兩國邊境對峙一時僵持不下，造成近十年來最嚴重的一次衝突。

而不久前，印度最長的鐵路「博吉比爾橋」建成，該橋距離陸印邊界僅20多公里，能大幅提升印度向大陸西藏邊境運送物資與部隊等後勤補給能力。如今印度宣布大舉興建戰略道路確保陸印邊境軍事動員能力，恐再次挑起兩國主權爭議。

(中時電子報)