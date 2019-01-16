銀行總經理追求空姐被當人體ATM 一年來手抖焦慮

2019年01月16日 18:36 中時 鄭郁蓁

一名46歲的謝姓男子，一路從龍頭大學畢業到銀行任總經理，堪稱人生勝利組，卻仍敗給愛情，差點連性命都丟。因出差時結識陸籍25歲陳姓空姐，一見鍾情後展開熱烈追求，雖曾有進一步關係，仍遭陳姓空姐拒絕落得難堪收場，連續一年開始夜不成眠、食不下嚥，甚至一天不喝酒就會出現手抖，甚至焦慮到想不開，被家人緊急帶往就醫，竟是罹患「愛情斷鏈症候群」。

收治男子的精神科醫師楊聰財表示，現代人對愛情渴求相當強烈，臨床觀察發現，近年因為交友APP盛行，談戀愛比過去容易，但也相對因感情因素導致焦慮、睡眠障礙等問題而就診的患者比例激增2成。

楊聰財表示，該男一年前出差結識25歲的陳姓空姐並展開追求，兩人發生一次關係後，陳姓空姐開始將謝男當成人體ATM，只收首飾和名牌包，卻避不見面，謝男擔心失去聯繫，還找到空姐的學姐幫其轉送貴重禮物和訊息，依然訊息全無，而學姐卻在和謝男的交流中受到觸動，向謝男告白並拒絕繼續進行訊息的傳達。面對雙重壓力的謝男開始夜不成眠、食不下嚥，並出現焦慮、手抖只能靠酒精才能入眠。

楊聰財表示，像謝男這樣學歷好又有成就的單身者，往往對愛情渴求會有「非得到不可」的冠軍性格，一旦遇到挫折，就更難以接受。針對這一類「愛情斷鏈症候群」的患者，原則上會採用心理治療合併藥物治療，先藉由心理治療緩解患者的負面情緒，協助其正向思考，再同步搭配藥物改善憂鬱或酒精使用障礙症的症狀，以利早日恢復正常生活。

楊聰財表示，愛情斷鏈症候群非正式醫學名稱，是指在愛情中遭遇挫折而引發許多的身心問題，若想順利找到真愛，應遵循學者所提出的愛情三角理論（PIC），走過激情（passion）、親密（Intimacy）、承諾（Commitment）3個階段，即為初識時的賞鮮期，近一年相處確認的親密期，以及走向長遠的承諾期，才能修成正果。此外他也提醒，單戀並不健康，若因感情而導致焦慮、失眠甚至憂鬱，應就醫諮詢。

楊聰財說，自己曾遇到一對金婚夫妻分享感情好秘訣，就是一輩子不談「離婚」兩字；遇到問題，則視為「零件故障」好好修理，而不是一發生故障就在想下一個替代品。他也建議，談戀愛時,腦內會分泌多巴胺等化學物質，易使人無法維持平常的理智及判斷能力，應多找「軍師團」才能旁觀者清。

(中時 )