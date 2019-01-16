段宜康不肯吞曲棍球 22萬立院薪資被查封

民進黨立委段宜康（圖）。(中央社)

友善列印
中時電子報
黃文玲昨在臉書秀出支票表示，「過年前總算收到段宜康的賠償金」，款項將陸續捐給弱勢慈善團體。(黃文玲臉書)

4年前彰化縣長選舉時，民進黨立委段宜康在魏明谷的造勢場合指控國民黨候選人林滄敏擔任彰化縣曲棍球協會理事長涉嫌詐領500多萬元補助款，又指控無黨籍彰化縣長候選人黃文玲與林滄敏共用金主，遭黃控告違反《選罷法》，高院判決段應賠黃20萬元，並於臉書刊登道歉啟事1天。黃文玲昨在臉書秀出支票表示，「過年前總算收到段宜康的賠償金」，款項將陸續捐給弱勢慈善團體。

民進黨立委段宜康2014年指控無黨籍彰化縣長候選人黃文玲與國民黨候選人林滄敏共用金主，遭黃控告違反《選罷法》「意圖使人不當選」，高院判決段應賠黃20萬元，並於臉書刊登道歉啟事1天。不過，段宜康遲遲未賠款、道歉，黃文玲去年9月時協同律師及弱勢團體到段宜康國會辦公室踢館，要段不還錢就吞曲棍球

黃文玲昨天在臉書PO出支票照片，她共收到2張支票合計22萬9771元，包括利息與執行費。黃文玲表示「段宜康散布不實訊息遭法院判決賠償20萬元，判決後段宜康仍拒不認錯不肯付賠償金，也不願呑曲棍球，只好查封他立法院的薪資。過年前總算收到段宜康的賠償金，文玲將陸續將上開款項捐給弱勢慈善團體。」

(中時電子報)

韓國瑜北上拜訪企業 二廠商願持… 國民黨基市立委初選混戰　4強爭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。