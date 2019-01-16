段宜康不肯吞曲棍球 22萬立院薪資被查封

2019年01月16日 17:47 中時電子報 邱珮畇

黃文玲昨在臉書秀出支票表示，「過年前總算收到段宜康的賠償金」，款項將陸續捐給弱勢慈善團體。(黃文玲臉書)

4年前彰化縣長選舉時，民進黨立委段宜康在魏明谷的造勢場合指控國民黨候選人林滄敏擔任彰化縣曲棍球協會理事長涉嫌詐領500多萬元補助款，又指控無黨籍彰化縣長候選人黃文玲與林滄敏共用金主，遭黃控告違反《選罷法》，高院判決段應賠黃20萬元，並於臉書刊登道歉啟事1天。黃文玲昨在臉書秀出支票表示，「過年前總算收到段宜康的賠償金」，款項將陸續捐給弱勢慈善團體。

民進黨立委段宜康2014年指控無黨籍彰化縣長候選人黃文玲與國民黨候選人林滄敏共用金主，遭黃控告違反《選罷法》「意圖使人不當選」，高院判決段應賠黃20萬元，並於臉書刊登道歉啟事1天。不過，段宜康遲遲未賠款、道歉，黃文玲去年9月時協同律師及弱勢團體到段宜康國會辦公室踢館，要段不還錢就吞曲棍球

黃文玲昨天在臉書PO出支票照片，她共收到2張支票合計22萬9771元，包括利息與執行費。黃文玲表示「段宜康散布不實訊息遭法院判決賠償20萬元，判決後段宜康仍拒不認錯不肯付賠償金，也不願呑曲棍球，只好查封他立法院的薪資。過年前總算收到段宜康的賠償金，文玲將陸續將上開款項捐給弱勢慈善團體。」

(中時電子報)