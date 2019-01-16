《中時晚間快報》味全龍復活？頂新集團評估中

2019年01月16日 17:45 中時電子報 綜合報導

◎味全龍復活？頂新集團評估中

味全龍有望復活？頂新魏家20年前突然宣布解散龍隊，現傳出頂新有意讓味全龍復活，不過頂新集團表示，該項計畫還在評估，並未成熟。

◎高鐵春節再加開17班車 後天凌晨開搶

今年春節連假長達9天，台灣高鐵公司原自1月21日至2月11日間，加開465班次列車，包括南下7班、北上10班，4日開放訂票後長途車票幾乎秒殺，今日再宣佈加開17班次列車，後天（18日）凌晨0點起開放購票。高鐵提醒，春節疏運期間，每班列車都會提供3到5節的自由座車廂，旅客可多加利用。

◎美2019大陸軍力報告：北京深具攻台信心

近年來無論是美國國防高層，或是五角大廈內部報告都警告，主要由於北京砸大錢研發如高超音速等尖端技術，還有具備自製隱形戰機及航母等能力，中國大陸已崛起為軍事大國。

◎蔡健雅憶「女伍佰」封號 昔沮喪現喊「我愛！」

蔡健雅暌違3年推出新專輯《我要給世界最悠長的濕吻》，日前她首度與YouTuber「Tina那那大師」合作，上網路節目宣傳，當她看到自己的第一張專輯封面，不禁喊出當年的封號「女伍佰」，她用力說著：「誰會忘記這個名稱。」她笑說很敬佩搖滾天王，但當時對這個封號曾覺得沮喪，笑說現在心境越來越放鬆自在，「我已經可以接受那時的我，我愛當時的女伍佰！」

(中時電子報)