國民黨基市立委初選混戰　4強爭霸

2019年01月16日 17:48 中時 張穎齊

基隆市前議員韓良圻今日下午突然現身在市府記者室，向媒體宣布自己也要參選黨內立委初選，順便烤香腸。（張穎齊攝）

國民黨基隆市立委初選呈現「4搶1」的戰局，繼議員藍敏煌在去年10月28日最早宣布參選後，國民黨基市黨部主委黃希賢昨（15）日也宣布參選，而議員韓良圻、呂美玲也在今（16）日正式宣布參選，前移民署長謝立功則尚未鬆口；民進黨方面，立委蔡適應將拚連任，前議員游祥耀也傳出有意角逐。

黃希賢昨日深夜接受記者電訪時承認，宣布投入黨內立委初選後，韓良圻今日下午則突然現身在市府記者室，向媒體宣布自己也要參選。

韓良圻說，由於自己平時選民服務非常努力，做事也很務實，所以義不容辭參選，並認為自己是最優秀的，如今已邁入63歲，且已當了5屆、20年9個月的議員，他對於基隆「北漂」嚴重的問題，非常關心，要求基隆首要就是提升就業率，並發展自主的工業、產業，他若能僥倖當立委，必能積極向中央爭取基隆的預算。

「不是錢比較多就能勝任！」針對黃希賢擁有不容小覷的「財力」，韓良圻不以為然地說，若錢比較多就可以勝任，那怎麼不請台灣首富出來選總統？並強調基隆市長是民進黨籍，若立委是不同黨會對基隆比較好。

「過年後就開記者會宣布參選！」呂美玲表示，自己願意投入黨內立委初選，很多人稱她為「議會小辣椒」，足見她在問政方面戰鬥力很強，國民黨需要強而有力的人選，來為基隆發聲，並打出「爭取基隆升格為經濟特區」的口號，不讓基隆經濟停滯蕭條、人才外流。

藍敏煌則說，他是最早出來宣布選立委，也是最年輕、擁有最強團隊的人選，還蟬聯中正區3屆最高票議員，對自己很有信心，其他人也都是條件很好的人。

謝立功則未鬆口，並說黃希賢為黨出錢出力，是很好的人選，若有人比他優秀，他也支持，至於很多人勸進他選立委或市長，而他也一定會再找最適合的機會與位置，不會辜負去年有8萬6000多位支持他的民眾。

(中時 )