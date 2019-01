葛來儀批評台灣媒體可恥 葉毓蘭：令人傻眼

2019年01月16日 18:32 中時電子報 丁世傑

對於31歲「口譯哥」趙怡翔外派駐美代表處擔任政治組長引起爭議,美國國際與戰略研究中心(CSIS)亞洲資深顧問葛來儀表示支持,並且批評台灣媒體可恥。對此,葉毓蘭表示吃驚,居然跨過太平洋管到台灣來了,令人傻眼。至於「口譯哥」趙怡翔,葉毓蘭建議,既然是人才,為何不讓他直接擔任駐美代表或副代表呢?

對於31歲「口譯哥」趙怡翔外派駐美代表處擔任政治組長引起爭議,葛來儀日前在趙怡翔的臉書留言,表示「Vincent,歡迎來到華府!CSIS很期待與你在新職位上合作。我知道你將來一定能為美台關係做出重要貢獻,願你能專注即將到來的工作,也能忽略媒體的炒作,祝福你!」

英國《每日電訊報》(Telegraph)駐台記者尼古拉史密斯(Nicola Smith)也在推特表示,媒體對趙怡翔地攻擊真是夠了!(Dont know whats inspired this media attack on Vincent Chao, but hes one of Taiwans brightest and best diplomats. V bright, works around the clock, fantastically well-connected among foreign diplomats, will represent Taiwan well wherever he goes. Enough already.)

葛來儀除了轉推史密斯的推文,也批評台灣媒體扮演著可恥的角色。」(Nikki, I’m so glad you posted this. The attacks on Vincent Chao are so unwarranted. Taiwan’s media is playing a shameful role here.)

對此,警察協會秘書長葉毓蘭在臉書表示,8年前她到美國華府的智庫the The Brookings Institution的東北亞研究中心客座,葛來儀是她在華府認識的第一個台灣專家。當時葛來儀的主題是:台灣的外交休兵與國際參與。

葉毓蘭說,這一次葛來儀跳出來為趙怡翔護航,又大罵台灣媒體可恥,讓人大大吃驚了。事實上,美國是更講究言論自由的國家,而且媒體的亂象,比台灣有過之而無不及,他們哪有資格批評台灣的媒體?這次葛來儀居然跨過太平洋管到台灣來了,更是令人傻眼。「既然要做台灣之友,也要維持相當的中立客觀。」葉毓蘭說強調。

至於「口譯哥」趙怡翔,葉毓蘭認為或許真如吳釗燮所言是難得世出的人才,為何不讓他直接擔任駐美的代表或副代表,直接就是政務任命呢?

