萬海航運捐贈1919行動廚房提供救災熱食與學童食育體驗

2019年01月16日 17:57 中時 陳世宗

行動廚房就定位後，1.5小時內即可供餐，最高可同時供500人用餐。（陳世宗翻攝）

台灣是全球天然災害風險最高地區之一！為提升救災效率，萬海航運16日特捐贈給1919食物銀行一行動廚房，包括20呎貨櫃改裝的廚房主體、全套廚具冷凍設備，並捐助3年拖車經費，由總經理謝福隆代表捐贈；讓災民與救災人員能享用熱食，平時作為學童提供食育體驗。

1919食物銀行─行動廚房捐贈儀式，16日下午在食物銀行台中園區舉行！衛福部社會救助及社工司長李美珍、台中市政府社會局副局長陳坤皇前往參加。李美珍說，萬海航運所捐贈的行動廚房不但美麗，且充滿無限感動！希望未來在全國各地都能看到行動廚房的服務。

陳坤皇表示，中市食物銀行採用與民間合作模式，目前已有31個發放站；未來市府將把重點放在惜食的推廣；1919食物銀行的行動廚房與惜食料理包的結合，就非常接近市府未來的藍圖。

萬海航運總經理謝福隆表示，該公司提供「愛心貨櫃」協助天然災變及國際人道救援物資的免費協運，近幾年也透過二手貨櫃捐贈，支持非營利組織將貨櫃改建成教室、安置住所、醫療診間等；萬海也認同行動廚房設置的意義，期引發更多善的循環，讓貨櫃運用更廣泛。

1919食物銀行總監張謙方說，行動廚房是20呎的萬海貨櫃，當貨櫃如變型金鋼開展時，車體內包含煎煮烤炸功能的各式廚具、冰箱及水電等配備，一應俱全！備有水箱、太陽能板，水電可自給無虞。

當災難發生時，救助協會就會立刻出動1919食物銀行物流車隊（5部常溫／冷藏貨車），帶上台中園區中央廚房所製作的冷凍調理包，提供災民與救災人員24小時不斷炊的熱食；估計行動廚房就定位後，一個半小時內即可供餐，最高可同時供500人用餐。

(中時 )