韓聯社：北韓高官金英哲擬17日經由北京赴美

2019年01月16日 17:54 旺報 呂佳蓉

據大陸機場相關人士16日消息，北韓勞動黨中央副委員長兼統戰部長金英哲已預訂17日下午從北京飛往華盛頓的機票。在第二次川金會舉行在望的背景下，金英哲的此次訪美尤其受到關注。

據韓聯社報導，包含金英哲在內的朝方人士預訂17日下午6時25分從北京起飛的美國聯合航空UA808航班機票。15日，金英哲一行同時預訂17日和18日飛赴華盛頓的機票，而16日上午取消18日的機票。

在預訂機票的朝方人士名單中，還包括已於15日飛抵北京的朝鮮外務省副相崔善姬，但經證實，崔善姬同時預訂17日下午飛赴瑞典的機票，由此可推測，她可能前往瑞典斯德哥爾摩出席國際會議，並在這裡與美方進行官方民間共同參與的1.5軌對話。

這將是金英哲第二次訪問美國。在第一次川金會舉行前夕，他曾訪問紐約會晤美國國務卿蓬佩奧。照目前的情況來看，金英哲一行很有可能於17日飛赴華盛頓，但鑒於金英哲一般不願對外公開自己的行程，不可排除他今後改簽機票的可能性。

金英哲曾任朝鮮人民軍偵察總局局長，平時不願被外界知曉自己的行蹤。為了躲避媒體鏡頭，他曾在機場上交替使用貴賓通道和普通通道，在北京首都機場轉乘飛機時還乘坐機場巴士直奔登機口。

(旺報 )