江啟臣上梨山直播：中橫上線將啟動可行性評估

2019年01月16日 18:05 中時 王文吉

江啟臣搭公車上梨山，沿路直播宣傳中橫壯麗美景。（王文吉翻攝）

同車乘客捕獲「野生」江啟臣，把握機會合照，並反映幸福巴士超難預定。（王文吉翻攝）

豐原客運為解決「卡位」問題，將公告實施訂位帳號停權機制。（王文吉翻攝）

中橫公路在921地震後封路多年，僅提供便道給當地居民使用，立委江啟臣除爭取4年10億復建經費，並於去年底實現「便道通行中巴」承諾。江啟臣16日一早搭乘865幸福巴士前往梨山，沿路直播宣傳中橫美景，他還向當地居民報告「中橫上線復建可行性研究」已上網招標的好消息，承諾持續力促中橫恢復省道通行。

江啟臣昨一早現身谷關公車站，搭乘865幸福巴士前往梨山，還沿路直播，與網友分享中橫壯麗美景。他表示，過去因公務考察來去匆匆，今天特別搭乘幸福巴士，細細體驗中橫之美。同車的乘客捕獲「野生」江啟臣，也趁機合照，不論是初體驗或熟客，對於幸福巴士都非常滿意。

不過乘客向江啟臣反映幸福巴士「超難預定」，建議中午加開班次。對此豐原客運羅乙棋表示，幸福巴士採記名制，開通至今，定位系統常常顯示客滿，但不少人臨時取消或根本不來，與實際搭乘情形有很大落差，將實施訂位帳號停權機制，解決「卡位」問題。

江啟臣也向粉絲報告，交通部15日已上網公告，委外招標「台8線谷關至德基段復健可行性研究」，評估地質地形地貌能否恢復省道。中橫台8線近年在江啟臣爭取下，從最早的3年10億元的安全強化計畫，到後續2年4億元，不斷投入經費興建明隧道、強化地基、加強邊坡防護工程，希望提升行車安全，恢復昔日榮景。

江啟臣此行也考察武陵農場及福壽山櫻花季的交通接駁規畫，他表示，865幸福巴士於農曆過年初一至初六期間每天將增開2班次，歡迎民眾安排2日遊行程，前來梨山、武陵走春賞櫻，新的一年一定會幸福又快樂。

(中時 )