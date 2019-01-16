目睹父母遭槍殺！少女慘遭怪男誘捕人間煉獄88天

2019年01月16日 18:04 中時電子報 吳映璠

美國男子派特森去年秋天隨機鎖定一名中學少女，不僅將少女綁架，還監禁她將近3個月，少女隨後機警逃出，該名男子也遭到警方逮捕，如今調查結果出爐，檢方公布男子從誘捕到監禁期間的各項犯罪事項，揭露少女88天經歷宛如人間煉獄。

美國男子派特森去年秋天隨機鎖定13歲中學少女海梅為綁架對象，不僅殺害海梅雙親，更將她監禁將近88天，如今海梅成功逃出，派特森也已落網。

據紐約時報（The New York Times）報導，居住在美國威斯康辛州的21歲男子派特森（Jake Thomas Patterson），去年秋天上班途中看見正登上校車的13歲中學少女海梅•海梅（Jayme Closs），當下就決定要綁走她。

派特森接連幾天策畫綁架大計，他的計畫相當縝密，不僅換掉車牌、買面具，還理了個光頭、剃掉鬍渣，避免留下任何證據。他兩度開車到巴倫郡（Barron County）的海梅家附近逗留、準備下手，不過看到房子內有人走動，加上馬路上車子熙來攘往，因此作罷。

終於在去年10月15日晚上，派特森逮到機會闖進海梅家，他先是用獵槍一槍斃命海梅的爸爸，之後再走進浴室找尋躲在浴缸裡的海梅及她的母親丹妮絲（Denise Closs），派特森命令丹妮絲用黑膠布捆住海梅的嘴巴後就把她殺了，之後他將海梅五花大綁、拖進後車廂帶走，整個綁架過程不過4分鐘，自此海梅被迫展開88天駭人的監禁生活。

派特森持續向北開，回到120公里外位在高登鎮（Gordon）的小屋，從美聯社拍攝的照片顯示，派特森的小木屋與世隔絕，坐落在一片樹林裡，周圍沒有太多房子，旁邊也僅有一條聯外道路，隱密性非常高。

根據檢察官的起訴資料，派特森喜怒無常，當有人來訪或派特森出門時，他會把海梅塞進大的手提包或是洗衣籃裡，綁上槓鈴，將她整個人塞入雙人床下，之後再放音樂，防止來訪客人聽見海梅求救的聲音。有時候海梅在床下一待就是12小時，整整12小時沒水、沒食物，甚至不能去上廁所。而派特森某次猜到海梅要逃跑，甚至對她拳腳相向，警告她逃跑的下場更慘。

終於在今年1月10日，當派特森表示要出門幾小時後，海梅想盡辦法自床下掙脫出來，她慌張地套上派特森明顯不合腳的鞋子後就死命往外跑，甚至沒注意到自己左右腳穿反了，中途遇上一名正在遛狗的女子才終於獲救。

不久警方展開搜捕派特森的行動，發現派特森正開車尋找海梅，警方上前逮捕，而他神情相當鎮定，只回一句：「是我做的。」

派特森與海梅素昧平生，不過檢察官的調查資料顯示，派特森綁架海梅的意志非常堅定，他早已盤算好，若綁架過程有人試圖阻撓，他會一一將他們除掉，因此他不惜槍殺海梅父母親，他甚至預想到，若有警察上門，他打算用獵槍裡的剩餘3枚子彈與警察對決。

巴倫郡這起驚世駭俗的血腥隨機綁架案已引起當地居民恐慌，部分家長甚至不再讓孩童搭校車上下學，改為親自接送。一名母親表示，她現在每晚都會緊緊抱著3歲女兒入睡。

除了巴倫郡，這起綁架案也震驚全美，甚至英國媒體也多有報導。根據美國聯邦調查局（FBI）的資料顯示，美國隨機殺人的案件仍相當罕見，2017年該類型案件占所有殺人案不到10%；另外據美國國家失蹤暨遭剝削兒童中心（National Center for Missing and Exploited Children）的資料，孩童遭陌生人綁架的事件也不多，2018年超過25,000件兒童失蹤案件，其中僅77件為非親屬所為。

(中時電子報)

綁架少女海梅的美國男子派特森。（圖／路透社）