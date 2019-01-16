選票補助款捐出 劉茂群愛心做公益

2019年01月16日 19:13 中時 甘嘉雯

桃園市議員劉茂群發揮愛心，慨捐選票補助款36萬餘元作公益，將選民對她的支持化為一股正向的公益力量，將象徵的愛心支票分別捐給黃國園關懷志工協會及榮祥服務協會，希望能拋磚引玉，讓弱勢團體得到社會更多的關注。

劉茂群把2張象徵性金額為10萬元及26萬6570元的支票，分別捐贈給黃國園關懷志工協會及榮祥服務協會，由理事長徐小鳳、胡宗暐代表接受，2單位非常感謝她的這項善行義舉。

劉茂群說，多年來劉茂群就秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，將選舉補助款全數捐出，作為地方公益及教育獎學金、關懷老人愛心活動或弱勢團體之用，這也不是第一次捐錢了，而她的善行也經常獲得公益團體加碼跟進，成為寒冬季節的一股暖流。

日前劉茂群參加黃國園黨部及榮祥服務協會主辦的「被感溫暖」贈送貧困榮民榮眷家庭棉被活動，當時，同為國民黨的市議員萬美玲捐出了全部選票補助款給弱勢族群，因此她也決定跟進，把所有選票補助款36萬6570元全數捐出，分別給桃園市及八德區的榮民榮眷有需要的長輩及家庭，除了寒冬送暖也希望他們能夠得到幫助。

劉茂群呼籲，目前因大環境經濟不佳，影響各公益團體募款成效，她捐出選舉補助款的目的，就是希望能夠拋磚引玉，讓社會上有能力的人大家一起付出愛心、奉獻社會。

(中時 )