失智症確診人數僅3成過半 民眾缺乏正確認識

2019年01月16日 18:37 中時 林周義

全台約有27萬人罹患失智症，然而根據健保診斷資料，真正確診的人數僅有約3成。屏東基督教醫院統計，40歲以上的民眾中，超過半數認為失智症篩檢的阻礙是「面子問題」。民眾雖聽過失智症，卻沒有真正的認識，甚至具有城鄉差異。

屏東基督教醫院以約400名40歲以上的民眾為樣本，進行失智症認知網路調查。結果發現，過半填答者表示自己家中就有失智症患者，或身邊有相關案例。然而在失智症的認知方面，僅有5％的民眾具有完整認識，且有高達57％的民眾仍認為失智症篩檢的阻礙是「面子問題」，顯示民眾對失智症存有誤解。

屏東基督教醫院顧問、畢嘉士基金會執行長周文珍表示，以屏東基督教醫院臨床上的經歷來看，部落裡並沒有所謂的「失智症」，因原住民的母語中沒有這個名詞，認知上具城鄉差異。屏東基督教醫院院長余廣亮也表示，對於「失智症」的描述，原鄉老人可能無法理解，因此需用簡單的言語向他們解釋。

因民眾對失智症的不理解，友善社區的塑造仍有進步空間。周文珍表示，對偏鄉來說，警察局、消防局、郵局扮演舉足輕重的角色，因為他們最容易接觸到失智症患者。她舉例，曾有分局局長收到通報後，將失智老人接到分局，但老人卻盯著對面的毒販一直看，甚至被毒販罵髒話，嚇得小便失禁，局長完全不知該如何處理。

周文珍進一步表示，真正友善的社區應具備的指標為，民眾具敏感度、能辨識什麼是失智症、能以行動應對。因此屏東基督教醫院2015年開始與7-ELEVEN合作，並在去年開始讓門市員工接受失智友善課程，建立「門市－居家－社區基層醫療」整合照顧服務模式，盼民眾透過日常消費接觸衛教，不再擔心「面子問題」。7-ELEVEN呼籲民眾，透過「把愛找回來」愛心零錢捐，助屏東基督教醫院持續深入社區，推動失智症相關服務。

國健署社區健康組組長林莉茹表示，將持續透過媒體宣導、講座、社區宣導等方式，加強大眾對失智症的正確認知。她提醒民眾，失智症的10大警訊包括記憶力減退影響到生活、計畫事情或解決問題有困難、無法勝任原本熟悉的事務、對時間地點感到混淆、有困難理解視覺影像和空間的關係、言語表達或書寫出現困難、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力、判斷力變差或減弱、從職場或社交活動中退出、情緒和個性的改變。若出現這樣的症狀，就需多加留意。

(中時 )