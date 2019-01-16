冷血母看子遭座椅活活擠死 3歲童斷氣前哭喊媽咪...

Stephen Waterson(左)將男童活活擠死。(翻攝自推特)

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中時電子報
/綜合報導

英國一名男子去年2月在朋友座車上，嫌同車的3歲男童太吵，竟然啟動車上電動座椅功能，活活將小孩擠壓到窒息身亡，男童23歲生母也在旁，甚至冷血幫忙「行刑」。該案在近日開庭審理，該男子與男童生母皆被控謀殺罪。

去年2月1日，當時男子Marcus Lamb開車，副駕坐著Stephen Waterson，後座載著男童母子與駕駛女友Emilie Williams。駕駛 Lamb和女友Williams兩人一起下車購物，車內留著副駕Waterson和男童母子，但留在車上的Waterson竟然因為嫌小孩太吵，竟讓男童母把孩子塞入後座的腳踏墊的小空間， 《太陽報》報導 Waterson故意啟動電動座椅讓座椅往後推，把孩子活活擠死。男童斷氣前還不斷哭喊著「媽咪...」，最後窒息身亡。

而購物完的兩人回到車子，發現不對，立刻對男童急救並報警。蘋果報導，警方抵達時，男童已經沒呼吸，送醫之後宣告不治。事後檢察官指控Watersone跟生母，案發後還欺騙警方是坐計程車時發現孩子出了狀況。而當時下車購物的兩人則成為證人，駕駛說曾經看到生母責罵男童，還對小孩乎巴掌。他試圖阻止時，還一度遭Waterson攻擊。

檢察官指控 Waterson的虐待害死男童，而生母坐視不管。目前Waterson被依謀殺罪與虐待兒童罪起訴，生母也被依謀殺罪起訴，全案仍在審理階段中。

(中時電子報)

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