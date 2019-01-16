張競：看美國軍力報告 要注意其目的

2019年01月16日 18:48 中時 季節

美國國防情報局發布中國軍力報告書，認為中國大陸努力取得尖端武器並設法成為全球軍事強權，逐漸威脅美軍原有優勢。對此中華戰略學會研究員張競提醒，面對這類型報告，要注意是否為秉持專業寫出，還是其實是為了爭取預算或附和政治人物所需而做出來的出版品。

中華戰略學會研究員張競指出，這份報告書並非依據國會法案要求所產製，因此該政府報告與預算審議或獲得國會通過法案無關，因此得以維持其高度專業性。

其次張競認為，假若認真閱讀其整題架構與章節安排，就可以發現整份報告書主筆單位，並非從窄化之純脆軍事作戰思維來切入問題，而是以更宏觀格局入手，再逐步收斂到純脆軍事面向。因此從抽象之戰爭觀、對於威脅認知壯況、整體國家安全戰略、解放軍在國家安全上之職能，甚至再擴及到維穩、對外國防事務關係以及軍工產業與國防預算等多個角度，來審視整個中國大陸軍事實力與政策。

張競表示，讀者可以從該報告文句遣辭用字來觀察，究竟是專業中立性之研析判斷，還是本訴諸感情擂起戰鼓，希望符合政治正確，附和當朝政治人物之出版品，讀者也要耐心對比，整個內容是否僅是堆疊資料之流水帳與統計書，還是能夠引經據典持平論述之專業報告。

最後，張競提醒，許多中共軍事研究者在這種報告書前毫無自信心，總是認為洋和尚會唸經，但平心而論，真正在全球研究中共軍事上，究竟是誰能執其牛耳，經常還是各國取經請教對象，在讀這份報告時，務必不要囫圇吞棗照單全收。

(中時 )