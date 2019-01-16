不卡了！彰縣恢復34位已異動和留任校長遴選公告

2019年01月16日 18:38 中時 吳敏菁

彰化縣教育處16日接到教育部函釋公務人員任用法，不包括國民中小學校長，也就是說沒有人事凍結的問題；彰化縣政府教育處下午緊急召開校長遴選委員會，恢復第一階段的遴選公告，20位調任校長將如期2月1日上任、14位留任原校，並盡速啟動第二階段遴選作業，第二階段要遴聘3所國小、2所國中也將在2月1日上任。

教育處長陳逸玲表示，為了使未來校長任命更具有合法性與正當性，遴選委員會徵詢各界意見後，決議參照多數縣市作法，未來校長遴選作業由每年二次，在確定校長權益的前提下，彈性逐步調整為每學年度前進行。避免遇到選舉年，引發政治干預校長的疑慮。

彰化縣政府強調，唯有杜絕政治干預，才能選出最適任的校長人選。

縣府網站上公告仍然有效，如下：彰化縣政府於107年12月4日(星期二)上午8時30分召開本縣107學年度第2學期國中小校長遴選第一階段遴選委員會。結果公告如下，並受理第二階段曾任校長及候用校長遴選申請：

一、國中部分：

(一)彰泰國中張耀忠校長調任溪州國中，溪州國中江永泰校長調任彰泰國中。

(二)員林國中賴良助校長、社頭國中周昌憲校長、田尾國中林正源校長留任原校。

(三)田中高中潘福來校長續留原校。

(四)國中校長遴選第二階段開缺：永靖國中(實缺)、和群國中(實缺)。

二、國小部份：

（一）新民國小鄧仕文校長調任日新國小，聯興國小楊巽斐校長調任新民國小，大竹國小柯文吉校長調任聯興國小，

線西國小黃馭寰校長調任大竹國小，大榮國小陳龍彬校長調任線西國小，永靖國小胡慧嘉校長調任大榮國小，

湳雅國小蘇月妙校長調任永靖國小，梧鳳國小賴益進校長調任湳雅國小。

（二）育民國小梁瑞祺校長調任育新國小，大新國小許瑋玲校長調任育民國小，建新國小黃信君校長調任大新國小。

（三）草湖國小劉坤山校長調任舊館國小，民權國小林昭青校長調任草湖國小。

（四）靜修國小黃榮森校長調任僑信國小，員林國小李遠筕校長調任靜修國小，僑信國小蕭勝斌校長調任員林國小。

（五）海埔國小陳東漢校長調任天盛國小，天盛國小施榕鑫校長調任海埔國小。

（六）潮洋國小陳志盛校長，東芳國小鄭玟玟校長，華南國小葉龍源校長，新庄國小林俊成校長，大興國小顧淑芬校長，

新水國小陳讚誠校長，萬來國小陳彥龍校長，陸豐國小周金木校長，仁豐國小許淑玫校長留任原校。

（七）新生國小鄭麗雅校長續留原校。

（八）國小校長遴選第二階段開缺：梧鳳國小(連動缺)、建新國小(連動缺)及民權國小(連動缺)等3校。

校長交接典禮訂於108年1月30日(星期三)上午10時假本府3樓簡報室辦理。

(中時 )