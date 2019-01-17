農舍庭院變沙地「龜樂園」朱國強豪養17隻陸龜

朱國強偏愛大型陸龜，右為黃腿象龜、左為紅腿象龜。（王文吉攝）

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朱國強為愛龜營造沙地環境，讓蘇卡達象龜自己挖洞造窩。（王文吉攝）
朱國強照料友人寄養的亞達伯拉象龜（右），因營養不均，有明顯「隆背」情形，左後為自小飼養的棕靴陸龜。（王文吉攝）
朱國強共飼養17隻陸龜，圖為為他自小飼養的棕靴陸龜。（王文吉攝）
陸龜有挖締造窩習性，朱國強在農舍圍籬旁地面加蓋鐵皮，避免愛龜落跑。（王文吉攝）
朱國強經過農舍旁農地，隨手採集油菜花給愛龜們加菜。（王文吉攝）

從事貿易的朱國強養龜當寵物，因住家難以模擬合適棲地，他改造老家農舍成為「龜樂園」，飼養亞達伯拉、蘇卡達、棕靴、豹龜、紅腿、黃腿等17隻陸龜，還特別預留沙地環境，讓龜寶貝們挖洞造窩。他說「看龜吃東西很療癒，因為準備的食物，1隻吃不完，就再買1隻幫忙吃，沒想到越陷越深，越養越大群。」

淡水龜大致分為陸龜及水陸兩棲的澤龜、箱龜，朱國強偏愛大型陸龜，約莫百坪大的農舍，養了亞達伯拉、蘇卡達、棕靴、豹龜、紅腿、黃腿等，大大小小總計17隻。朱國強說，他平均3、5天要餵食1次，偶爾餵青菜、水果，富含纖維的桑葉、扶桑花可促進腸胃蠕動。

「愛牠就要給牠家的感覺！」朱國強說，多數陸龜原產於沙漠乾旱氣候，一般住家很難模擬合適的飼養環境。為了營造適合陸龜生長的棲地，他將老家農舍改造成旱地「龜樂園」，特別保留砂地環境，讓愛龜們盡情挖洞造窩。

朱國強照料友人寄養的亞達伯拉龜，有明顯「隆背」情形，他解釋，因有人將陸龜養在公寓，加上餵食玉米罐頭，生長環境不對，加上營養不均，就會造成生病。其實陸龜生長在野外，時常有一餐沒一餐，不宜餵食太飽，偶爾他會透過「斷食」，讓腸胃消化積存的食物。

朱國強也提醒剛入門的龜友，幼龜抵抗力弱，台灣冬天低溫，容易感冒、流鼻涕，照顧不甚可能造成夭折，建議養在室內並做好保溫，夏天則要預防中暑幼龜，更重要常泡水，可促進排便、排酸，避免形成結石。

(中時 )

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