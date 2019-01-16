蘇揆100％防豬瘟大絕招！台大醫嗆：能撐多久

機場豬瘟防疫升級嚴格檢查，造成大排長龍。（圖／中時資料照陳麒全攝）

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中時電子報

為杜絕非洲豬瘟入侵，行政院長蘇貞昌下令針對大陸入境班機旅客進行嚴格檢查，今開始實施，造成入境旅客大排長龍，怨聲不斷。對此，台大醫學院麻醉科教授王明鉅在臉書上表示反對並質疑「各部會是被院長罵昏頭了嗎」、「大絕招能執行多久」。許多網友也留言「這作法應撐不了太久」、「真是無言」。

蘇貞昌上任後嚴格要求執行入境旅客手提行李稽查，針對大陸入境班機旅客進行全面登機門手檢，隨身行李由航警局執行人工手檢，造成入境旅客大排長龍，雖說每個人全面攔查時間不到10分鐘，但旅客等候檢查隊伍已排到整個入境動線後方，造成許多旅客抱怨等候太久。

王明鉅在臉書上表示「防檢局、農委會、內政部，大家是被行政院長罵昏了，才想出了這個能達到蘇院長要求的100%檢查手提行李的大絕招嗎？」更懷疑「這種由警察在登機門檢查手提行李的方式能執行多久？」他認為應該要先定清楚，「是只檢查大陸來的旅客，或是所有來自疫區的旅客與飛機都要檢查」，標準確定後再來談怎麼做，而非魯莽的硬做，造成執行人員跟旅客的困擾。

網友也留言表示，「真是個讓人無言的做法」、「應該撐不了太久」、「非洲豬瘟的疫區不只大陸，還有東歐、南歐、比利時等國，都不檢查嗎」、「最後還是要靠X光機跟檢疫犬，蘇院長其實可以把具體可行的政策說明白，會比衝衝衝更得到民意支持」。

(中時電子報)

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