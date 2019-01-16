媽祖信徒酒醉失溫倒地 通霄暖警保溫救援送醫

陳男參拜通霄白沙屯拱天宮，疑似酒醉路倒失溫，警方獲報護送陳男到院檢查，所幸他無生命危險。（巫靜婷翻攝）

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巫靜婷
陳男路倒有失溫情形，警方攙扶他入巷口旁小吃店內，並拿厚外套給他穿上保暖。（巫靜婷翻攝）

台中市1名陳姓男子12日晚間7時許，被人發現疑似酒醉，全身濕透倒臥在拱天宮廟旁小巷內，員警到場先幫失溫的陳男添加外套保暖，並協助送醫檢查，查明身份通知其家人到醫院照護，家人表示，陳男有中度智能障礙，自行搭火車到拱天宮參拜路倒，幸好警方相助，陳男不至於失溫致死。

通霄分局白沙派出所所長張坤泉表示，51歲的陳男被民眾發現，全身濕透躺臥在冰冷暗巷內，經拍呼陳男有輕微反應但無法言語，翻找其身上身分證件得知他有中度智能障礙。

張坤泉說，當日天氣寒冷，陳男有失溫情形，便趕緊攙扶他入巷口旁小吃店內，並拿厚外套給陳男穿上保暖，等候消防隊救護車協助護送至通霄光田醫院住院檢查，所幸陳男無生命危險。

陳妻當晚10時許趕赴醫院，向警方表示，丈夫患有中度智能障礙，語言表達能力受損，但不知何故會到拱天宮參拜又喝酒醉，感謝警方迅速機警幫忙，否則意外發生恐危及丈夫生命安全。

通霄警分局表示，因應春節將加強重要節日安全維護工作，特別是取締酒駕，呼籲民眾飲酒要節制，千萬不可酒後駕車，另叮嚀民眾多多關心家中長者，如有失智情形，可以在他們衣服車縫聯繫資料、配戴愛心手鍊，或在身上放置寫有家中地址及聯絡電話的字卡，爾後外出迷途時，只要被發現就能順利找到家人帶回，以維護家中長輩安全。

(中時 )

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