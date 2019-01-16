網紅政治當道 侯友宜：我不想當網紅

新北市長侯友宜。（黃世麒攝）

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新北市長侯友宜。（黃世麒攝）
新北市長侯友宜。（黃世麒攝）
新北市長侯友宜。（黃世麒攝）
新北市長侯友宜。（黃世麒攝）
新北市長侯友宜。（黃世麒攝）
侯友宜認為新科技有其必要性。（葉德正攝）

網紅政治學當道，近來不少政治人物瘋直播累積網路聲量，新北市長侯友宜說，「我不要當網紅」，但他認為直播是新科技手段，發生重大事件，他到現場一定直播，告訴大家如何避難，透過科技凝聚城市光榮感和向心力。

新北市長侯友宜16日接受《旺旺中時媒體集團》專訪，談到近來興起的網紅政治學，各大政治人物無不想透過直播吸引年輕人眼球，侯友宜直言，時代在改變，不可能要求年輕人跟你一致，但要多為年輕人想想，他不想當網紅，也不會刻意討好年輕人。

不過侯友宜強調，直播是新興的科技，發生重大事件，他一定到現場直播，告訴大家如何避難，透過科技展現、凝聚城市光榮感和向心力，就像富邦成為新北代表隊，因為屬地主義支持球隊，這是種凝聚的象徵，透過直播把市民緊緊拉住。

侯友宜強調，面對新科技新觀念，思維調整是必要的，就像以前他當警察看到電動玩具就得眼睛濁濁，但現在要鼓勵電競產業，之前與新加坡代表相談，也曾請教設置賭場的經驗，他覺得只要配套措施做好，就能一步一步向前行。

(中時 )

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