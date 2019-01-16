蘇揆開罵…桃機變秀場 這些官都去了

2019年01月16日 18:37 中時電子報 陳儷方

林佳龍至桃機視察春節疏運準備情形。同行的鄭文燦大讚林佳龍接地氣，豪氣宣布今年6連假夜間上國道都免費。（圖／中時陳麒全攝）

網友召喚農委會主委陳吉仲應該去桃機視察，其實2天前陳吉仲已陪蘇揆視察過，箭頭處即為陳吉仲。（圖／中時資料照陳麒全攝）

蘇揆上任第一天，就到桃園機場視察非洲豬瘟防疫工作，官員們也紛紛前往桃機視察，內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦16日都安排了桃園機場的行程。看到這麼多官員都去了，網友笑說「桃機秒變秀場」，但農委會主委陳吉仲沒有專程安排自己的桃機行程，竟被網友點名召喚。

蘇貞昌新官上任三把火，視察後對機場鬆散的態度開罵、痛責，並下達桃機入境旅客的行李要100％檢查的命令。徐國勇視察手提行李安檢作業時，當場發現旅客自行丟棄香腸及肉乾，徐國勇也當場指示機場相關人員，要嚴加防堵非洲豬瘟入侵。

林佳龍則是與鄭文燦一起去桃機，主要是視察春節疏運工作準備情形，日昨在臉書豪氣宣布高速公路今年剩下的6個連假夜間都免收費的林佳龍，被鄭文燦大讚接地氣，林佳龍今天到機場測試各種機器，顯得很開心。

PTT網友對於徐國勇節機場視察行李檢查，有不同意見，「怪了，檢查行李是海關的工作，移民署只看護照不是嗎」、「被院長噹了才去」、「主管機構是農委會啊」。

機場防疫是農委會的工作，日前蘇貞昌開罵的防檢局，也是農委會下屬機關，網友沒看到陳吉仲安排行程前往桃機視察防疫，特別召喚他應該出現。不過，蘇貞昌視察當天，陳吉仲其實已跟院長同框過。

有網友提醒，國境不只桃機，「老往桃園機場跑什麼？高雄港、基隆港？」，酸的網友也是有，「現在是學柯P嗎？」、「已經夠忙了，長官們別再做秀啦」、「歡迎部長每日蒞臨視察，保證每日都有豬肉乾可看」。也有網友認真看待官員視察桃機這件事，「這時候真的要提高標準去做檢查，不然早晚淪陷」。

(中時電子報)