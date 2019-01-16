傳愛20年 精湛建設擴大送900萬禮

2019年01月16日 18:39 中時 張妍溱

在拉拉熊引領下，將活動禮物車帶進場，小朋友拿到心目中喜愛的禮物，開心極了。（張妍溱攝）

台中市精湛建設16日舉辦「送愛到人間」圍爐餐會，活動發起人精湛建設總經理陳志聲扮演「米奇叔叔」，讓小朋友「零距離」接觸。（張妍溱攝）

邁入20年！台中市精湛建設16日舉辦「送愛到人間」圍爐餐會，今年擴大送愛，逾130家企業及個人贊助，募集900萬元善款物資，除贈送社福團體設備，交通車加碼翻倍；發起人精湛建設總經理陳志聲說，願有生之年一直陪伴弱勢孩童，年年歲末圍爐、送禮物。

「麥當勞叔叔來囉！」，小朋友見到活動的「神祕嘉賓」開心歡呼尖叫，千人席開90多桌，大家站起來跟著演出小劇場及帶動唱，現場一片歡樂；今年精湛建設邀請家扶基金會、伊甸基金會等10家社福機構、400個家庭一同圍爐，場面相當溫馨。

「送愛到人間」圍爐餐會，在拉拉熊與唐老鴨帶領之下，將活動禮物車帶進場，台上還準備40份大玩偶、糖果、玩具讓台下小朋友們抽獎。適逢豬年，一位弱勢學童抽到粉紅豬小妹玩偶，開心極了，難掩喜悅地說：「要抱著它睡覺！」。學童們提早收到壓歲錢，感受社會滿滿的溫暖。

扮演米奇叔叔、讓小朋友「零距離」接觸，活動發起人精湛建設總經理陳志聲表示，超可愛的「米奇」卡通人物，一直帶給大小朋友無數歡樂，就像「送愛到人間」活動辦20年，每一年見到弱勢家庭跟孩童臉上笑容，深信一份真誠的尊敬與愛的關懷，他們可以感受到；也承諾，在他有生之年會不斷辦下去。

「社福度寒冬，亟需大眾關懷！」陳志聲指出，家中有遲緩兒、視障孩童，其父母的身心及經濟負擔沉重，應支持這些家庭，給予更多關懷與尊重；目前面臨大環境及房地產不佳，他感謝企業做公益，大家有錢出錢、有力出力，提供資源上的協助。

活動現場，在一片點燃的紅色愛心燈光下，大家手拉手高唱「感恩的心」，氣氛溫馨；今年送出10部交通車及數百項訓練及療育學童所需的輔具及輔助器材、電腦及家電設備、65吋液晶電視、單眼相機、行動擴音系統、900萬神祕禮物，及社福績優志工小米3健康手環等。

(中時 )