中國氫彈之父于敏去世 享年93歲

中國氫彈之父于敏於2014年獲大陸頒發「國家最高科學技術獎」，與中共國家主席、總書記習近平合影。于敏晚年行動不便，坐於輪椅上，習近平站著與他合照。（圖／北京大學新聞網）

友善列印
中時電子報

據來自大陸的中國科學院消息，中國大陸國防科技重要推動者、有「中國氫彈之父」稱號的著名物理學家于敏，於1月16日在京去世，享年93歲。

據陸媒《光明日報》指出，1926年於敏出生於一個天津小職員家庭，自幼好學、成績優異，畢業於北京大學理學院。畢業後被著名物理學家錢三強、彭桓武調到大陸中科院近代物理研究所。他與合作者提出了原子核相干結構模型，填補了中國大陸原子核理論的空白。1961年，錢三強找他談話，交給他氫彈理論探索的任務。

中國氫彈之父于敏。（圖／央視新聞）

于敏為研究氫彈理論，開始了長達28年隱姓埋名的生涯，連妻子都說，「沒想到老於是搞這麼高級的秘密工作的」。

為盡快研究成果，于敏廢寢忘食地找到了突破氫彈的技術路徑，形成了從原理、材料到構型完整的氫彈物理設計方案。1965年10月，在于敏的組織和帶領下，以其著名的「于敏構型」氫彈理論獲得突破。1967年6月17日在羅布泊沙漠首次進行氫彈試驗成功，從第一顆原子彈爆炸到第一顆氫彈試驗成功，美國用了7年多，蘇聯用了4年，中國大陸只用了2年8個月。目前全世界僅有兩種氫彈構型，美國的T-U構型和中國的于敏構型，因此于敏也成為全球核子理論界最具影響力的知名學者。

文章來源：「氫彈之父」於敏去世 曾隱姓埋名28年

1980年代後，于敏在二代核武研製上再次突破多項關鍵技術，對中國大陸國防科技再次做出重大貢獻。此後，「兩彈一星」功勳獎章、國家最高科學技術獎等最高的榮譽紛至，于敏個性謙遜，婉拒「氫彈之父」的稱號，僅於家中客廳高懸一幅書法：「淡泊以明志，寧靜以致遠。」

報導說，2018年召開的慶祝改革開放40周年大會上，中共黨中央、國務院決定，授予于敏等人「改革先鋒」稱號，頒授改革先鋒獎章。

(中時電子報)

2019博鰲亞洲論壇3月26～29日亮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。