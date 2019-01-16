中國氫彈之父于敏去世 享年93歲

2019年01月16日 18:32 中時電子報 盧伯華

據來自大陸的中國科學院消息，中國大陸國防科技重要推動者、有「中國氫彈之父」稱號的著名物理學家于敏，於1月16日在京去世，享年93歲。

據陸媒《光明日報》指出，1926年於敏出生於一個天津小職員家庭，自幼好學、成績優異，畢業於北京大學理學院。畢業後被著名物理學家錢三強、彭桓武調到大陸中科院近代物理研究所。他與合作者提出了原子核相干結構模型，填補了中國大陸原子核理論的空白。1961年，錢三強找他談話，交給他氫彈理論探索的任務。

中國氫彈之父于敏。（圖／央視新聞）

于敏為研究氫彈理論，開始了長達28年隱姓埋名的生涯，連妻子都說，「沒想到老於是搞這麼高級的秘密工作的」。

為盡快研究成果，于敏廢寢忘食地找到了突破氫彈的技術路徑，形成了從原理、材料到構型完整的氫彈物理設計方案。1965年10月，在于敏的組織和帶領下，以其著名的「于敏構型」氫彈理論獲得突破。1967年6月17日在羅布泊沙漠首次進行氫彈試驗成功，從第一顆原子彈爆炸到第一顆氫彈試驗成功，美國用了7年多，蘇聯用了4年，中國大陸只用了2年8個月。目前全世界僅有兩種氫彈構型，美國的T-U構型和中國的于敏構型，因此于敏也成為全球核子理論界最具影響力的知名學者。

1980年代後，于敏在二代核武研製上再次突破多項關鍵技術，對中國大陸國防科技再次做出重大貢獻。此後，「兩彈一星」功勳獎章、國家最高科學技術獎等最高的榮譽紛至，于敏個性謙遜，婉拒「氫彈之父」的稱號，僅於家中客廳高懸一幅書法：「淡泊以明志，寧靜以致遠。」

報導說，2018年召開的慶祝改革開放40周年大會上，中共黨中央、國務院決定，授予于敏等人「改革先鋒」稱號，頒授改革先鋒獎章。

(中時電子報)