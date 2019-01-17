海鮮當日直送 美味生魚片丼飯

水野日本料理的綜合生魚片丼飯，嘗起來鮮甜新鮮。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
水野日本料理的鮭魚親子丼，滿足饕客味蕾。（何冠嫻攝）

位在苗栗巨蛋對面的「水野日本料理」藏有許多私房菜，生魚片當日直送，最新鮮的美味是饕客們的最愛，許多民眾更是一試成主顧，下班必要到此品嘗美食並小酌一下，以解當日的工作苦悶，售價300元的「綜合生魚片丼飯」與「鮭魚親子丼」更是深得饕客們喜愛。

水野日本料理的生魚片不僅有紅魽魚、鮪魚、飛魚子等就連最受歡迎青甘魚、海鱺魚都有，且這些皆為當日台中港直送，老闆劉添木每天打烊前，必會致電訂購隔天想要的魚種，待魚販清晨從台中港返回苗栗後，他再抓準時間前往苗栗市的魚市場，挑選最新鮮的魚貨。

親自走趟魚市場，是他每天行程，他強調要嚴格把關每尾魚的品質，讓客人享受生魚片的甜美與新嫩、入口即化的口感。

點一碗綜合生魚片丼飯便能嘗到店內當日生魚片，而1碗300元的售價更是讓人驚呼，平價的美味深得饕客們的心，由於當日魚貨不固定，綜合生魚片丼飯的用料可說是當日限定。此外，丼飯使用的是壽司飯，劉添木指出，若民眾吃不習慣，只要事先提出，便會換成白飯，客製化滿足顧客各種需求。

店名：水野日本料理

地址：苗栗市民族路160號（苗栗巨蛋對面）

電話：037－373776

營業時間：上午11：00～下午2：00、下午5：00～晚間9：00（無公休日）

價格：綜合生魚片丼飯300元、鮭魚親子丼300元

(中時 )

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