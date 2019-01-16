瑞工男排耕耘12年 擠進全國高中甲級6強

2019年01月16日 19:26 中時 張穎齊

瑞芳高工男子排球隊，以第1輪3勝2敗、第2輪全勝的好成績，晉級全國前6強總決賽。（瑞芳高工提供）

107學年度全國高中排球甲級聯賽13日於高雄市落幕，位在東北角偏鄉的瑞芳高工男子排球隊，以第1輪3勝2敗、第2輪全勝的好成績，晉級全國前6強總決賽。

瑞芳高工表示，這一步看起來似乎雖然不大，但是卻花了有「光頭王」之稱的小邱教練12年之久，從瑞工男排草創到現在，紮紮實實的走了12年，一次次的失望，又在一次次的堅強，一次次的擊倒，卻又一次次的站起，因為那個全國制霸的終極目標，那個夢想總還是在小邱教練的心中。

校方說，這是瑞工男排隊史上的新高峰，民國95年瑞芳高工成立了第一屆的排球隊，那時只招募到了10位學生，學期末卻只剩下6位孩子，而到了今年隊員數到達了32名的最高峰，而這其中的轉折，要歸功於24小時不打烊的、像個7-11一樣隨時準備處理事情的小邱教練。

校方指出，小邱教練不僅是球技上的訓練師，更是位陶冶品德教育的教師，他不但以身作則、有責任感，更能全心全意為學生，排球不但豐富了小邱教練的人生，更豐富了許多有志於排球路上奮鬥的學生隊員們！

瑞芳高工校長顏龍源表示，這次高中男子排球校隊能有這樣的好成績，完全歸功於勤教嚴管的小邱教練與怡君助理教練，當然還有一群不怕苦、全心投入練習的排球小將們，而他們也將在今年3月7日於台北市立大學天母校區體育館舉行的「全國107學年度高中排球聯賽HVL總決賽」中再次展露身手，為爭奪全國高中排球前4強而繼續努力，屆時學校更將組成「超級加油團」前往現場打氣加油，而學校端也將同步在校內體育館舉行「網路直播加油大會師」，期待這群努力、認真的選手們能更上一層樓，勇奪佳績。

(中時 )