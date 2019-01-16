劉結一《求是》：習的講話是對台工作的遵循與指南

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旺報
呂佳蓉

大陸國台辦主任劉結一在中共黨刊《求是》雜誌發表署名文章，深談大陸國家主席習近平在2日《告台灣同胞書》發表40周年的談話。劉結一在文中指出，習近平重要講話是做好新時代對台工作的根本遵循和行動指南。

該篇名為「做好新時代對台工作的根本遵循和行動指南——深入學習貫徹習近平總書記在《告臺灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神」。他說，五項主張實事求是、與時俱進，具有很強針對性、極大包容性，科學回答了如何在民族復興征程中推進祖國和平統一的時代命題，豐富了新時代堅持「一國兩制」和推進祖國統一基本方略的重要內涵，指明了今後一個時期對台工作的基本思路和重點任務，是中國共產黨人在新時代推動解決臺灣問題、推進祖國和平統一進程的總綱領、宣言書。

他指出，台獨分子及其分裂行徑在民族復興和祖國統一的歷史洪流面前，不過是螳臂擋車，難逃失敗的宿命，陸方有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀，維護台海地區和平穩定。如果台獨勢力膽敢鋌而走險，必將遭到堅決粉碎。

對於一國兩制，他重提習近平的談話，指出一國兩制在臺灣的具體實現形式會充分考慮臺灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到臺灣同胞利益和感情。

對九二共識，他指出，九二共識是無可爭辯、毋庸置疑的歷史事實，是確保兩岸關係和平發展行穩致遠的定海神針。堅持九二共識，兩岸關係就能行穩致遠，迎來光明前景。

(旺報 )

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