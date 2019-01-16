虐童事件頻傳 藍委林奕華提修法加重刑責

國民黨立委林奕華。（林奕華辦公室提供）

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近日家暴及虐童事件頻傳，藍委林奕華16日表示，看到家暴男毒打妻小，以及托嬰中心長期虐童等事件，深感痛心與不捨，妻子和未成年兒童都是家中最需要被保護的人，但身為ㄧ家之主及托嬰保母，卻成下手施暴的人，親手撕裂家庭和樂畫面。她強調，將在立法院新會期提案修正《刑法》，增訂對配偶施暴及父母、監護人或實際照顧人對幼童施暴，應加重其刑責，致死甚至可處死刑。

林奕華指出，現行《家庭暴力防治法》及《兒童及少年福利與權益保障法》對於家暴及虐童的罰則，幾乎都是以行政罰為主要處分，刑責部分須回歸《刑法》加以處罰，實不足以遏止家庭暴力及虐童事件發生。

林奕華進一步說，現行《刑法》中，對於配偶施暴僅適用一般傷害罪，對未滿16歲的兒童施以凌虐則在《刑法》286條妨害幼童發育罪中規定，虐童致死也僅適用殺人罪，既使有兒少法加重刑責，仍嫌不足，尤其朝夕相處、親近如父母、監護人或實際照顧人對兒童施以凌虐致死，根本泯滅人性，但《刑法》中卻未特別重視，更無相關加重罰責。

林奕華提出，將在立法院新會期提案修正刑法，增訂對配偶施暴及父母、監護人或實際照顧人對幼童施暴，加重其刑責，若致死甚至可處死刑。她也呼籲，應即刻修補社會安全網漏洞、強化婦幼保護機制，並提高相關刑責，避免此類悲劇再度發生，確保家長擁有安心的嬰幼兒托育環境。

(中時 )

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