孟耿如透視露底洩春光 自曝一人閨房趣

2019年01月16日 18:47 中時 陳張眾

孟耿如穿上全台只有一件的近百萬大衣，並直笑說：「壓力很大！」，穿MIUMIU貂毛皮草大衣92萬2000元、印花鑲飾水晶T恤3萬2000元、水晶鑲飾小羊皮裙5萬8000元、仿舊高跟踝靴3萬5000元，背MiuConfidential銀色小羊皮鍊帶包5萬8500元。（MIUMIU提供）

MIUMIU於台中開啟全新大遠百門店，並為全台首家使用優雅大理石外觀之店鋪。（MIUMIU提供）

MIUMIU異材質拚貼印花購物袋（捲起可收納為吊飾），全球獨家，4色共限量60只，1萬2500元。（MIUMIU提供）

MIUMIU網眼布料水晶鑲飾休閒鞋，2萬7500元。（MIUMIU提供）

MIUMIU波卡圓點芭蕾舞鞋，2萬8000元。（MIUMIU提供）

女星孟耿如今受義大利精品MIUMIU之邀，為品牌台中大遠百全新專門店開幕站台，為貼合品牌自由、活潑的品牌形象，她也換上平常較少嘗試的透視感洋裝亮相，挑戰帶些俏皮的性感女人味。孟耿如接受訪問時表示，整套造型令她最不安的是一放鬆就會隨時與世人見面的小腹，她還小心翼翼得澄清到：「最近壓力大狂吃甜食又沒空運動，絕對不是懷孕。」

孟耿如坦言自己不怕露，只要是對的場合、時機，就會大方展示自己的身材，而今日活動中內搭的粉色內搭衣及小短褲，更是她全身最喜歡的單品。平日不喜歡被服裝約束的她，自曝愛趁家中沒人時來個「大解放」，會只穿內褲在家中享受一個人的自在時光。

而另一套同樣出自品牌早春系列中的皮草大衣，動輒近百萬的售價，亦令孟耿如直喊緊張，並稱讚其很有個性及手工感，但對目前每月仍有房屋貸款壓力的她來說，較好入手的包款，即成為新年犒賞自己的首選。

接下來要積極投入舞台劇工作的孟耿如，打算過年時要和家人一同享受天倫時光，還聽信星座專家的話，要趁著有偏財運時，試一下麻將桌上的好手氣。她笑說，自己並沒有好牌技，但過年時會特別選穿亮色或螢光色的單品，讓自己換上好心情。

而古靈精怪的MIUMIU，也承襲年節前萬象更新的氛圍，於台中大遠百開出近60坪的全新門店。門店外觀一改以往金屬材質，為全台首家使用Bardiglio銀灰色大理石打造之店鋪，搭配內部天藍色緹花圖騰壁紙及錦緞面料展示層板，營造出清新奢華的摩登感受。其中因應門店開幕而推出之全球限量款花紋購物袋，可捲起收納為吊飾的特性，更為時用單品增添時尚巧思；另搶先上市的春夏芭蕾舞鞋款及水晶鑲飾網眼休閒鞋，亦格外貼合品牌活潑的核心精神。

(中時 )