這種手術可減重 半年瘦下40公斤

佳里奇美醫院去年7月開設減重門診，30歲的陳小姐（左）因患有多囊性卵巢症候群，體重飆漲破百公斤，經袖狀胃切除手術後，半年已減下40公斤。（莊曜聰攝）

友善列印
中時
若無法經運動、飲食方式降低體重，或有病態性肥胖問題的民眾，可透過胃繞道、袖狀胃切除、可調式胃束帶等外科手術方式減輕體重，回復日常生活也避免併發症發生。（莊曜聰攝）

外科手術不但可以減重，還可以改善因肥胖產生的各項疾病，對於治療糖尿病也有幫助，目前有包括胃繞道、袖狀胃切除、可調式胃束帶手術等，30歲的陳小姐體重破百，求助佳里奇美醫院，術後半年瘦下40公斤，找回正常生活，而新任行政院秘書長李孟諺在擔任南市水利局長期間，也曾接受過胃繞道手術，不但瘦身成功，還重拾健康。

佳里奇美醫院去年7月開設減重門診，30歲的陳小姐原本體重才58公斤，因罹患多囊性卵巢症候群，體重狂飆逼近百公斤，雖透過飲食和運動控制仍無法改善，服藥期間下降到80公斤，一停藥就故態復萌，到院求診時體重已破百。

佳里奇美醫院外科主治醫師曾建仁表示，外科手術一般有胃繞道、袖狀胃切除、可調式胃束帶手術3類，胃繞道手術在歐美國家相當盛行，但亞洲人的體質其實較適合袖狀胃切除的方式，也就是俗稱的縮胃手術，切除的胃包含分泌刺激食慾荷爾蒙的細胞，可減少飢餓感。此外，改變胃腸道的蠕動和荷爾蒙的分泌，對糖尿病也有很好的改善效果。

陳小姐去年7月手術後，迄今已經有半年時間，體重已經降到63公斤，瘦了40公斤，也重回職場上班，她特別拿著之前穿著的褲子比較，能夠恢復體態、重拾健康，顯得非常開心。

曾建仁說，若無法經運動、飲食、就醫服藥等方式降低體重，或有病態性肥胖問題的民眾，都可以就診與醫師討論手術可行性，只要符合減重手術健保給付標準，患者只需付約5至6萬元，第二型糖尿病患者也可採用，前2年應可減下超重體重的6到7成。

(中時 )

瑞工男排耕耘12年 擠進全國高中… 台南優質農特產都在這 年節伴手…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。