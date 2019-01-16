崎陽軒特色「燒賣便當」1／17起快閃微風南山

2019年01月16日 19:26 中時 徐力剛

人氣商品「燒賣」每天12時準時開賣，每日限量200份，售價89元／份。 （圖片提供／微風集團）

「日日招來便當」-炸雞塊炊飯便當，售價120元／份。 （圖片提供／微風集團）

鐵路便當迷注意！現在不用出國，也能享用日本百年便當「崎陽軒」料理，17日起至23日快閃微風南山，鎮店之寶「燒賣便當」、「傳統燒賣」同步進駐台灣，同場加映日本姬路老字號「日日招來便當」，美食饕客不可錯過。

創立於1908年的崎陽軒，起初以橫濱在地小吃「燒賣」起家，逐漸演變製作出「燒賣便當」後一砲而紅，直營門市以橫濱車站為中心，向外延伸至神奈川、東京、千葉及埼玉等地，加上商業設施和百貨門市，直營門市目前約有150間，店家運用獨家製法與傳承技術，確保燒賣即使冷掉美味也不打折。

在日本，無論是外出遊玩或出差旅行，便利鐵路運輸網成為當地人交通首選，車站販售帶有各地風格「鐵路便當」，逐漸成為旅行獨特樂趣，也出現許多粉絲以收集鐵道便當為旅行目的，演變為另類特殊風潮。

特色「燒賣便當」製作時，米飯以特殊製程製作，口感Q彈帶勁，搭配唐揚炸雞、玉子燒及燉筍角等配菜享用，別有一番滋味，曾創下單日銷售24000個佳績；美味的燒賣便當不僅深受民眾喜愛，許多藝人也爭相推薦，素有「後台便當」美譽。

(中時 )