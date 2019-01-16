澎恰恰反串「麗卿姐」 音樂劇《麗晶卡拉OK》12場完美收官

2019年01月16日 18:52 中時 林淑娟

澎恰恰在《麗晶卡拉OK的最後一夜》反串女人。（躍演劇團）

澎恰恰（澎哥）反串演出的音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》，首演12場日前完美收官，澎哥表示：「如果現在要打分數的話，只有75分。」他解釋，首先要先扣掉先天男性扮演的限制，基本分數不會高，但是克服這點是最困難的，尤其澎恰恰給大家的印象太過鮮明，一開始亮相看到的女人一定都是「澎恰恰」，後面經過劇情入戲，觀眾才會漸漸認同「陳麗卿」。

對於12場演出，10位特別來賓，10種不同結局的挑戰，澎哥表示：「困難點在於來賓角色要延續劇情，又要兼顧來賓本人的本質，要小心身分的混淆，又要好好利用。」例如和許效舜的演出，觀眾一定會先聯想到綜藝，但是要如何將觀眾從《鐵獅》的刻板印象，帶到劇中角色，到最後拋出淚點，就需細細經營。

這幾場演出下來，與來賓見招拆招，也產生不少新鮮事。例如與林美秀的場次，雖然故事感人觀眾淚崩現場，但由於故事與林美秀的媽媽有親身相關，以至於演出時忘詞，兩人都在即興中拉扯，想辦法把戲轉回來。

與黃子佼的演出更是兩大綜藝天王首次「戲劇同台」，平時主持風格迥異的兩人在台上反而默契極佳，黃子佼演出來討教「台語口氣」的發片歌手，你來我往互虧互鬧，頗有笑果。結束時黃子佼更大方介紹孟耿如及她86歲的奶奶上台，孟奶奶看戲還笑到眼淚都流出來。

演出那麼多場，澎哥對於自己基本功，如坐姿、走路、手勢等動作，覺得仍有進步空間。一般來說舞台劇或音樂劇的排練，都會經過一段工作坊式的課程訓練，但是自己是藉由多年對於女人的觀察來臨摹演出，覺得這是自己最大膽的地方，這也是開演前最緊張的部分。十二場演出下來，每一場的拿捏和緊張的點皆不同，有時是聲音的轉換、有時是台詞。對於自己在聲音表情的轉換，因為要扮演女性，會將刻意將發聲位置提高，將共鳴點往上抬，或是改變歌詞的發音，例如：《黃昏的故鄉》男性會唱「喂」，但女性較為柔軟會唱成「偎」。這些細節，都是澎恰恰在每一場的表演中，慢慢細修淬煉而成，多了就綜藝，少了又平凡無奇。

本戲除了2020年在日本東京本多劇場的公演以及規劃中的巡演之外，1／17更是應觀眾要求於華山烏梅劇院加演一場，邀請台語金曲歌后—曹雅雯擔任加演特邀的特別來賓。

(中時 )