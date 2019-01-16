穿越前世今生之美 楓香「舞敦煌」首躍國父紀念館

基隆在地知名的「楓香舞蹈團」推出2019大型創新舞劇《舞敦煌》，藉由從西方芭蕾舞的今生，舞至東方敦煌舞的前世，傳達出跨時代、跨舞種的意念，獲得好評如潮。（楓香舞蹈團提供）

友善列印
中時
基隆在地知名的「楓香舞蹈團」推出2019大型創新舞劇《舞敦煌》，透過千手觀音突破輪迴的障礙將兩者牽制同一個時空，融合共舞，獲得各界熱烈回響。（楓香舞蹈團提供）
楓香舞蹈團長孫翠玲（中）擔任藝術總監，推出2019大型創新舞劇《舞敦煌》，獲得各界熱烈迴響。（楓香舞蹈團提供）

基隆在地知名的「楓香舞蹈團」挑戰跨時空、跨舞種的新境界，推出2019大型創新舞劇《舞敦煌》，12、13日在國父紀念館盛大演出，並圓滿落幕，成為首位登上台北國父紀念館的基隆舞蹈團。藉由從西方芭蕾舞的今生，舞至東方敦煌舞的前世，兩者橫跨1500年，透過千手觀音突破輪迴的障礙將兩者牽制同一個時空，融合共舞，獲得各界熱烈回響。

楓香舞蹈團表示，這齣劇是屬於台灣人的創作品，2019年初，楓香舞進國父紀念館，用「舞敦煌」的美與精彩，征服了這一個國際級的場館，感動了2場5000名座無虛席的觀眾。

楓香舞蹈團說明，台灣首部創新舞劇「舞敦煌」，是楓香在2018年中旬決定給自己一個挑戰，承接下敦煌舞蹈內容的編排，同時由團長孫翠玲擔任藝術總監，在半年餘的工作進程中，無論在舞台呈現、幕後技術協助、前台接待工作等，團隊皆抱持著最單純的心，傾盡全力做好每一件大小事。

「就是希望每一位參與的朋友，感受到團隊的誠意，看見舞劇的美好！」楓香強調，舞劇演出已然落幕，所有的輝煌與掌聲將留在台上成為剎那的永恆，楓香身為一個舞蹈教育／表演團隊，將回歸初心，馬不停蹄地持續向前邁進，為每一堂課程、每一次活動、每一場演出，做好萬全的準備，不負所有信任、支持楓香的家長及好友。

楓香舞蹈團是台灣的著名舞蹈團之一，同時也是基隆最具代表性的舞蹈團，每年暑期都會受邀至國外進行巡演，至今已邁入第27年，而其中的靈魂人物即是團長孫翠玲老師，孫翠玲秉著「舞蹈融合生活教育」的理念，栽培出上萬個舞蹈學子，不遺餘力的付出。

(中時 )

嘉縣「高鐵至鹽水」公車1元銅板… 全台唯一社教並立機構 屏東「飛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。