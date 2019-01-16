穿越前世今生之美 楓香「舞敦煌」首躍國父紀念館

2019年01月16日 19:28 中時 張穎齊

基隆在地知名的「楓香舞蹈團」推出2019大型創新舞劇《舞敦煌》，透過千手觀音突破輪迴的障礙將兩者牽制同一個時空，融合共舞，獲得各界熱烈回響。（楓香舞蹈團提供）

楓香舞蹈團長孫翠玲（中）擔任藝術總監，推出2019大型創新舞劇《舞敦煌》，獲得各界熱烈迴響。（楓香舞蹈團提供）

基隆在地知名的「楓香舞蹈團」挑戰跨時空、跨舞種的新境界，推出2019大型創新舞劇《舞敦煌》，12、13日在國父紀念館盛大演出，並圓滿落幕，成為首位登上台北國父紀念館的基隆舞蹈團。藉由從西方芭蕾舞的今生，舞至東方敦煌舞的前世，兩者橫跨1500年，透過千手觀音突破輪迴的障礙將兩者牽制同一個時空，融合共舞，獲得各界熱烈回響。

楓香舞蹈團表示，這齣劇是屬於台灣人的創作品，2019年初，楓香舞進國父紀念館，用「舞敦煌」的美與精彩，征服了這一個國際級的場館，感動了2場5000名座無虛席的觀眾。

楓香舞蹈團說明，台灣首部創新舞劇「舞敦煌」，是楓香在2018年中旬決定給自己一個挑戰，承接下敦煌舞蹈內容的編排，同時由團長孫翠玲擔任藝術總監，在半年餘的工作進程中，無論在舞台呈現、幕後技術協助、前台接待工作等，團隊皆抱持著最單純的心，傾盡全力做好每一件大小事。

「就是希望每一位參與的朋友，感受到團隊的誠意，看見舞劇的美好！」楓香強調，舞劇演出已然落幕，所有的輝煌與掌聲將留在台上成為剎那的永恆，楓香身為一個舞蹈教育／表演團隊，將回歸初心，馬不停蹄地持續向前邁進，為每一堂課程、每一次活動、每一場演出，做好萬全的準備，不負所有信任、支持楓香的家長及好友。

楓香舞蹈團是台灣的著名舞蹈團之一，同時也是基隆最具代表性的舞蹈團，每年暑期都會受邀至國外進行巡演，至今已邁入第27年，而其中的靈魂人物即是團長孫翠玲老師，孫翠玲秉著「舞蹈融合生活教育」的理念，栽培出上萬個舞蹈學子，不遺餘力的付出。

(中時 )