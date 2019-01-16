簡嫚書、葛蕾看「角落」、「小人」展排除負能量

2019年01月16日 19:02 中時 林淑娟

《花吃花》演員簡嫚書、葛蕾看展。（寬宏藝術提供）

《花吃花》演員簡嫚書、葛蕾看展。（寬宏藝術提供）

正在排練表演工作坊舞台劇《花吃花》的簡嫚書、葛蕾，16日特地抽空前往松菸文創園區欣賞寬宏藝術主辦的「角落小夥伴~窩在角落的生活」特展。近期忙於排戲的兩人笑說，好久沒呼吸到悠閒的空氣，因最近每天實在是太忙太累，回家很快倒頭就睡，但身邊朋友總不斷po出「角落小夥伴」可愛打卡文，所以她們有空檔一定要來看看超萌系的角落，一掃劇中被霸凌的負能量情緒。

簡嫚書表示，想到「角落」，總是會聯想到排擠、邊緣、黑暗等負面名詞，但看完特展後，覺得「角落」讓人好放鬆好安心。她很喜歡「炸豬排」這個角色，平常吃炸物時也會留下一些屑屑在角落，會開始想像如果他們有生命的話應該很有趣。

但被問到是不是也喜歡待在角落時，簡嫚書笑說，最近一直在劇場排練霸凌的橋段，對於角落多少還是有點陰影！

平常在朋友圈就愛以買出名的葛蕾，看完展也表示，原本還不太認識這些角色，看完後覺得：「糟糕！我購物慾要爆發了！每一個小夥伴都好可愛我都想帶回家！」

兩人看完「角落」展後，見到隔壁的「1／100の迷你小人世界-寺田尚樹的療癒特展」，笑稱戲裡都被一堆小人環繞了，那一定要去看看小人展！一進到展館內，她們馬上被完美的手藝給吸引，目不轉睛盯著展示盒內只有一元硬幣不到的紙模型，葛蕾驚呼：「天啊！也太小太可愛了吧！」

簡嫚書也覺得看展讓她暫時脫離戲劇的世界，來到個療癒的地方！她覺得這些作品真的要很有耐心才做得出來，最讓她印象深刻的是灌籃高手展區，寺田老師可以將打籃球這個動態行為呈現出來，真的是很厲害！

(中時 )