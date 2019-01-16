全台唯一社教並立機構 屏東「飛夢林家園」不一樣

2019年01月16日 19:28 中時 謝佳潾

飛夢林家園是全台唯一社政與教育並立的社福機構，以白天學園、晚上家園的管理形式讓有需要的學生「有個家」，他們將於21日展開為期5天的環島淨灘之旅，不僅挑戰自我更是肯定自己。（謝佳潾攝）

飛夢林家園是全台唯一社政與教育合作的社福機構，以白天學園上課、晚上家園安置的模式，讓有需要的學生「有個家」，但外界卻常誤解成「不良學生收容所」，社工為此強調，園生並不壞，只是來自功能不彰的家庭，學習環境機會少，因此比同齡孩子早熟，他們還將於21日展開為期5天的環島淨灘之旅，不僅挑戰自我更是肯定自己。

家園社工陳林秀春指出，飛夢林是取「family」的音，是為家庭功能不佳、單親、隔代教養及對學校適應不良等小五至國三生所設置，且孩子並非說進來就進來，需要經過嚴謹的評估，還要孩子與家人雙方都同意才能入園，為的就是要訓練他們自律、自立生活、對自我負責。

「園生沒有不好，只是缺一個舞台。」陳林秀春說，園生因家庭或成長環境等不佳，會感到自卑或險些走偏，但只要給點鼓勵，他們活得比誰都精采，這群孩子除白天在學園上課，國三生還要到高職上技藝課程，幾乎每屆畢業生都能取得中餐、烘焙等證照。

她說，從6年前開園至今，社會大眾仍對飛夢林有點誤解，除覺得園生是有問題的學生外，還有家長會以「你不乖就送去飛夢林」來嚇小孩，其實他們比誰都勇敢，不會逃避問題並懂得待人處事應有的態度，環境雖強迫他們早熟，但他們知道珍惜學習機會，自主人生。

她強調，飛夢林一路走來不易，除有縣府的經費補助外，還需要靠善慧恩社會慈善基金會及社會善心人士資助，因此盼大家能多認識飛夢林並給予支持。

(中時 )