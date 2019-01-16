台南虐死女案 狠母遭裁定收容 同住3人聲押

2019年01月16日 19:08 中時電子報 湯萱樂/綜合報導

台南昨（15日）晚驚傳1歲多的女童遭生母虐死，女童因打破奶瓶被修理，送醫搶救後宣告不治，警方一早依殺人罪將4人移送，法醫解剖後發現死者顱內出血，像是生前遭抓頭撞牆或地面所造成， 推測女童送醫時已死亡4小時，檢方認為友人與生母的堂姊夫婦三人有逃亡、滅證、串供之虞，傍晚向法院聲請3人羈押禁見。媒體報導，法官已裁定狠母收容。

台南地檢署檢察官葉清財認為，狠母同住的堂姊、堂姊夫及李姓男子觸犯殺人等罪，最輕本刑5年以上，三人並有逃亡、滅證、串供之虞，傍晚向地方法院聲請3人羈押禁見，聲押庭將於今晚由法院值日法官審理；而女童生母因未滿18歲，被檢察官移送台南地院少年法庭審理，蘋果報導，法官已裁定狠母收容。

台南市警五分局副分局長郭永益表示，女童生前屢因哭鬧被打，生母薛女等人供稱，15日凌晨4點女童因為打破奶瓶、化妝品，斷斷續續遭打2小時，昨晚送醫，到院前已無生命跡象，身上多處瘀傷、臉部、四肢有結痂傷口，懷疑是家暴案件，通報警方處理，全案才曝光。未成年（90年次）的薛女與堂姐等人一起同住，李姓友人則是去年9月借住同一屋簷下，警方漏夜在其住處找到愛的小手、藤條、塑膠管等疑似施暴工具，虐童案消息深夜曝光後，許多網友及數十台車深夜聚集分局外揚言要討公道，也有人砸破李姓男子駕駛的計程車，之後在警方驅趕下散去。

(中時電子報)