漁業署開會在即 琉球區漁會提2建議盼為漁民爭權利

2019年01月17日 07:16 中時 謝佳潾

遠洋漁業三法遭漁民痛批為「惡法」，去年底逼得近3000位漁民走上街頭抗議，而漁業署雖釋出善意將於22日召開全國會議改善，但漁民仍心存疑慮，琉球區漁會為此擬出由勞資雙方協議作業需求、及依漁獲收益比例酌發福利金等2項建議，盼在會議中替漁民謀利。

遠洋漁業三法上路後，漁界抱怨連連，不是以「惡法」稱之就是怒批執法過當，當中勞基法工作8小時的規定更是引眾怒，為此，琉球區漁會擬出「由勞資雙方協議簽定勞動契約配合漁船作業需求，以完成每一時程漁獲捕撈作業，並由船長適當依輪班方式調配船員工作時間」的建議。

總幹事蔡寶興說，延繩釣漁船作業是等待機會性、機動性、連續性的狩獵業，漁船在往返漁區航程中、探索魚訊時及漁船進港後，全船人員幾乎處於休息狀態，只有下緄、起緄作業時，才會進行連續性漁獲捕撈等工作。

蔡寶興強調，捕魚作業完成的每一時程不一，無法受固定工時限制，若「硬要幹」恐怕會有船員以固定工時為由發起罷工情事，屆時不僅錯失漁獲時機，還將造成無法想像的嚴重虧損。

「勞動部一直查，漁民真的受不了！」他無奈地說，陸上與海上的作業狀況明顯有差別，真的不懂為何政府要刁難漁民，這一年多來大家風聲鶴唳，就盼22日的全國會議上，漁業署能正視漁民心聲，接納由勞資雙方協議作業需求的建議，此外還有船主依收益比例酌發船員福利金，讓漁民好做事又有好福利。

(中時 )