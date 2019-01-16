失親兒缺乏愛心關懷車 獅子會募款捐車送愛

失親兒缺乏愛心關懷車，北英獅子會募款捐車送愛。（張朝欣攝）

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雲林縣北英獅子會長期關心失親兒，得知失親兒福利基金會的愛心關懷車老舊不勘使用，不僅訪視孩童不便更有安全疑慮，因此號召獅友募款購車，16日在北港鎮北辰國小舉辦捐車儀式，希望新的愛心車載著滿滿的歡樂陪伴失親兒。

失親兒福利基金會雲嘉服務處成立已11年，主要是訪視關懷失親兒家庭、評估孩童成長需求、協助家庭重建，至今服務雲嘉地區超過1300名失親孩童，但近年來景氣不佳募款不易，因此遲遲無法汰換老舊的愛心關懷車。

北英獅子會會長鐘裘玟得知基金會困境，在北英獅子會月例會中提報臨時動議，獅友當場慷慨解囊捐贈1輛愛心關懷車，16日在北辰國小舉辦「北英愛心，圓滿失親」捐車儀式，由鐘裘玟、北港鎮長蕭永義、國際獅子會300D1區第2副總監林江和、前任總監歐鎮平等人共同主持。

失親兒福利基金會嘉義服務處主任林耀哲表示，孩子無法在雙親的陪伴下成長，更需要社會大眾付出關心，基金會除了給予失親兒家庭經濟扶助，也進行心靈輔導、協助穩定就學，因此需要愛心關懷車以利長期訪視，非常感謝北英獅子會的愛心。

鐘裘玟指出，捐贈愛心關懷車只是一個開始，日後若基金會有其他需要幫助的地方，北英獅子會仍會持續幫助，並號召各地獅友共襄盛舉，希望這輛愛心關懷車可以發揮最大作用，讓失親兒感受社會各界滿滿的愛心。

(中時 )

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