《女力》將進住「愛情豪宅」！李宣榕：像回到《女兵》屏東宿舍

《女力報到》李宣榕、梁舒涵。（TVBS）

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馬力歐在《女力報到》對李宣榕一見鍾情。（TVBS）
《女力報到》中大家即將同宿。（TVBS）

TVBS《女力報到》劇情即將展開大夥同宿生活，觀眾直呼終於等到女兵男兵們同框了。15日收視4歲以上收視直飆1.73，同時間收看總人口數達60萬人，瞬間最高收視點2.13落在李宣榕飾演的潘朵拉揪大家一起去看房子，成功讓房東便宜出租「愛情豪宅」。

正在趕拍戲的李宣榕表示，現在的劇情讓她感覺又回到當時的《女兵日記》大家住在屏東宿舍的日子，感覺很熟悉。李宣榕說，一直都很嚮往自己住在外面，以前念書時很羨慕學長姊都可以租房子住在外面，但自己到現在都是和家人住在一起，很希望能夠有自己的房子，把它佈置成自己喜歡的樣子。

得知昨日收視最高點落在她身上，她感動地說，真的很開心，以前當歌手的她只知道拚命地唱，讓粉絲喜歡，現在演了《女兵日記女力報到》已經是個演員，所以會更努力的把戲演好，讓大家知道她不只是會唱歌。

劇情中，自從男女兵退伍後，各自出社會找工作，大家四散有些人過得不太如意，而被房東太太退租的趙雅芝(鄭亞飾)及方語昕(黃嫚莉飾)兩人為了找新房子，陰錯陽差找到一間豪宅，再度讓大家聚在一起。

這間豪宅房東馬大房(馬力歐飾)過於摳門小氣，房租竟開天價，沒想到一碰到李宣榕就一見鍾情愛上她，馬上改口房租、水電一萬元全包，但這棟「愛情豪宅」有許多公寓條款，其中一項禁止異性朋友自由進出，對於其他的男兵想探視女兵困難重重，大家正在設法突破馬大房心房，盼能順利進駐成功。

(中時 )

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