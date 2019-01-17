軟硬體雙管齊下 台南市動物之家提升認養率

2019年01月17日 07:13 中時 莊曜聰

台南市動物之家改善環境，善化站設置有「成犬運動區」及「奶油飛園區」，依收容犬隻年齡讓牠們分區自由活動，培養出開朗性格，認養率相對提升。（台南市動物之家提供）

以往民眾到動物之家參觀及認養動物時，因為收容的毛孩都在欄舍內，無法互動及觸摸，因此造成民眾認養意願降低，台南市動物之家近年來改善環境，在善化站、灣裡站均打造認養互動區，讓參訪民眾能親近毛孩，媒合機會也增加不少，而動物之家的志工也上網經營臉書專頁，將有趣的生活大小事及可愛的毛孩po上網，讓民眾更貼近毛孩們的日常。

動物之家善化站在2016年首創「旺彩客棧」，由獸醫師與馴犬師挑選並訓練成犬，住進色彩鮮艷的狗屋，並與民眾近距離互動，讓原本較不受青睞的成犬受到注意，2017、2018年又分別增加「成犬運動區」及「奶油飛園區」，讓更多的收容毛孩可以在開放空間自由奔跑，培養開朗性格，忘卻被遺棄的憂傷，更有機會找到新主人。

動物之家灣裡站也在去年進行環境整修，雖然腹地較小，駐站獸醫師也充分運用空間，在更新後更寬敞的欄舍後方設置運動區，浪浪一出閘就能跑跑跳跳，民眾也能直接看到牠們的模樣。

網路社群影響力大，2個站的志工也在臉書上成立粉絲專頁，分別是「灣裡收容所的豆哥與凱蒂」、「善收的汪哥與喵姐」，po出收容所內的酸甜苦辣大小事，以及活動訊息，當然也趁機宣導認養的正確觀念，當然少不了古錐可愛的浪浪介紹，其中「灣裡收容所的豆哥與凱蒂」成立較早，已經有近萬粉絲。

(中時 )