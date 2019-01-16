澳洲稱謝倫伯格案不適用死刑 華春瑩：難道澳方想讓這批毒品流入澳洲嗎？

2019年01月16日 19:23 中時 藍孝威

加拿大公民謝倫伯格因走私毒品罪被大陸法院判處死刑後，近日，澳洲代理外長也就此聲明稱，謝倫伯格案不適用死刑，陸方不應如此快速斷案。大陸外交部發言人華春瑩今天（16日）在例行記者會上反問，難道澳方想讓這批毒品流入澳洲嗎？

華春瑩表示，大陸可以非常明確地告訴大家，大陸一點都不擔心國際社會的反對聲音。「加拿大的盟友用十個手指頭都可以數得出來，它們根本代表不了國際社會。」

華春瑩表示，對於走私販毒這樣社會危害性極大的嚴重罪行，國際社會的共識是嚴厲打擊懲處。加國民眾的意見也都是一致的，要求政府予以嚴厲打擊，這才是對人民生命的珍視、尊重和保護。

華春瑩說，至於媒體問到，澳洲方面有關官員就陸方審判謝案的表態，她覺得非常奇怪，「這跟澳大利亞有任何關係嗎？」

華春瑩指出，根據陸方有關法院公佈的情況，謝倫伯格所走私的這批200多公斤毒品，原計劃要運往澳洲，難道澳洲方面願意看到這批毒品流入澳洲去危害澳洲民眾嗎？

華春瑩說，她昨天已經表明了陸方的明確立場，加方領導人用「隨意」這個詞來描述謝倫伯格案在中國的審判情況，是極不負責任的。實際上，加方領導人有關表態才展示了什麼是隨意，缺乏最起碼的法治精神。

華春瑩建議，各界可以再看一下大連市中級人民法院有關負責人接受媒體採訪的內容。謝倫伯格案件辦理過程嚴格依照了《刑事訴訟法》的有關規定，履行了相關法律程序，不存在任何程序違法之處。本次庭審程序中，大連中院依法保障了辯護律師閱卷等權利。法院立案、組成合議庭、履行送達、告知及開庭時間地點等環節均符合《刑事訴訟法》關於期限的規定。

(中時 )