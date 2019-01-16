《延禧》PK《如懿》奪3獎冠軍！秦嵐「讓我哭翻」得第一

2019年01月16日 19:35 中時 林淑娟

秦嵐獲得愛奇藝台灣站娛樂大賞「讓我哭翻」獎。（愛奇藝台灣站提供）

秦嵐飾演富察皇后，獲得愛奇藝台灣站娛樂大賞「讓我哭翻」獎。（愛奇藝台灣站提供）

愛奇藝台灣站舉辦首屆《愛奇藝娛樂大賞》衝破100萬投票人次，其中2018劇王《延禧攻略》PK掉宿敵《如懿傳》拿下3大獎項冠軍，「最想打巴掌」由爾晴(蘇青飾)對決袁春望(王茂蕾飾)、炩妃(李純飾)、乾隆(霍建華飾)三位強敵勝出，「最想成真CP」由富察皇后、魏瓔珞「令后CP」擊敗《如懿傳》「懿蘭CP」，「讓我哭翻」則由秦嵐奪下第一。

秦嵐略帶複雜心情表達了得獎感言，關於跳下角樓那段經典橋段，其實拍攝的時候還很開心：「很多網友看了幕後花絮，就說我其實是個騙子，所以我真的覺得很對不起大家。」秦嵐除了替容音感謝大家之外，還俏皮補充說：「聽說有人要棄劇？但也只是說說罷了，還是追到了最後。」

富察皇后劇中痛失二子最終在角樓自盡讓自己回歸富察容音，哭翻一大票網友，秦嵐也深度剖析火災喪子這段關鍵轉折，表示那段戲劇本寫的是富察皇后就瘋了，但是在秦嵐心中理解的富察皇后因為從小生長的環境與教育，讓她不太會歇斯底里表達自己的情緒，加上富察容音與乾隆之間的感情一直是相敬如賓又是結髮夫妻，所以秦嵐讓這場戲質問皇上的成分重一些，也不斷反問富察皇后的存在是為什麼：「她希望皇上能給她一個答案，皇上沒有給她答案的時候，她才徹底的崩潰了。」

有趣的是，秦嵐本身也覺得「令后CP」才是《延禧攻略》真正的主角，她認為富察皇后與瓔珞的情感，不是男女或姊妹之間的感情可以比擬的，富察皇后跟乾隆的感情也很深，但是跟瓔珞情感更不同：「我們不是親人，勝至親人。因為我們的人生和靈魂交接處是有共鳴的。」

(中時 )